Dresdens 8. März 1933: Wider den freien Geist

Schon am 8. März 1933 brannten in Dresden Bücher – zwei Monate später dann landesweit. Rückblick auf die Tage der Barbarei.

Die erste Bücherverbrennung in Deutschland fand in Dresden statt: SA-Männer verbrannten am 8. März 1933 am Wettiner Platz unter dem Schutz der Polizei Akten und Bücher aus dem gestürmten Gebäude der SPD-Tageszeitung „Dresdner Volkszeitung“ und des Verlages Kaden & Co. Quelle: Foto: SLUB Dresden / Deutsche Fotothek / Unbekannter Fotograf