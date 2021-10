„Dresden zu Fuß“ befürwortet Pläne der Stadt für die Lenbachstraße 

Dresden

Die Ortsgruppe „Dresden zu Fuß“ des Fachverbands Fußverkehr (FUSS e. V.) spricht sich für die geplanten Änderungen in der Lenbachstraße in Strehlen aus. Die Stadtverwaltung hatte angekündigt, das Parken auf den Gehwegen abzuschaffen und – um die Parkplätze auf die Fahrbahn verlagern zu können – eine Einbahnstraßenregelung für den Kfz-Verkehr einzuführen. „Die Änderungen, die die Stadtverwaltung angekündigt hat, werden die Situation für Fußgängerinnen und Fußgänger spürbar verbessern“, so Uta Gensichen, Sprecherin der Ortsgruppe Dresden zu Fuß.

Die Verhältnisse für den Fußverkehr in der Lenbachstraße sind der Ortsgruppe zufolge seit längerer Zeit katastrophal. Da auf den Gehwegen das Parken erlaubt ist, seien die verbleibenden Bereiche für Fußgänger viel zu schmal – oft bliebe da nicht mehr als ein Meter Platz. Das haben Messungen von Dresden zu Fuß vor Ort ergeben. Damit liege die Breite deutlich unter der Mindestbreite von Gehwegen von 2,50 Meter, welche die Regelwerke für Straßenbau vorgeben.

Kaum Platz für Kinderwagen und Rollstuhl

Die Ortsgruppe verweist dabei auf die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. Das Parken auf Gehwegen dürfe nur zugelassen werden, wenn genügend Platz für den ungehinderten Verkehr von Fußgängern gegebenenfalls mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern auch im Begegnungsverkehr bleibt, heißt es in dem Regelwerk. Die Ortsgruppe mahnt, dass Personen mit Kinderwagen oder Rollstuhl derzeit nur knapp durch die bestehenden Gassen auf der Lenbachstraße kommen.

Die CDU hatte die geplante Maßnahme vor Kurzem in einer Pressemitteilung kritisiert. Unionsstadtrat Mario Schmidt forderte die Verwaltung auf, die Lenbachstraße weitgehend unverändert zu lassen und stattdessen die Ampelschaltung am nahen Wasaplatz anzupassen. Für die Ortsgruppe ist dieser Vorschlag hinsichtlich der Problematik in der Lenbachstraße nicht nachvollziehbar – denn die Wege würden durch eine angepasste Ampelschaltung schließlich nicht breiter.

„Die höchst ärgerliche Situation in der Lenbachstraße lässt der Stadtverwaltung keine andere Wahl: Sie muss das Parken auf dem Gehweg untersagen, denn die derzeitige Anordnung ist rechtswidrig. Will sie Parkplätze auf beiden Seiten erhalten, bleibt nur die Einrichtung einer Einbahnstraße. Nun dennoch auf das ,Grundrecht Parken’ zu pochen, zeigt wieder einmal, wie wenig ernst die Rechte von Fußgängerinnen und Fußgängern oft genommen werden“, kritisiert Uta Gensichen.

Von Annafried Schmidt