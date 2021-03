Dresden zeigt sich am Sonntag im Wechsel zwischen Sonne und Regen

Dresden

Endete der Sonnabend noch mit einem tollen Sonnenuntergang über der Altstadt, begann der Sonntagmorgen ähnlich schön: Der Himmel war recht klar, die Sonne ging munter im Osten auf und strahlte anfangs kräftig hinein in die sächsische Landeshauptstadt. Aber schon gegen 9 Uhr wurde es über dem Elbhang dunkel, dichte Wolken zogen auf, es wurde auch windig. Nicht viel später setzte Nieselregen ein, das Firmament „ergraute“ auch über der Innenstadt mehr und mehr. Bei Temperaturen um sechs Grad plus zog es nur wenige Jogger und Spaziergänger an die Elbe, die Hundehalter hatten keine Wahl. Sie mussten ihre Vierbeiner auch bei ungemütlichem Schmuddelwetter, das einem die Hände und Nasen kalt werden ließ, ausführen. Die Kinderspielplätze an der Elbe blieben indes leer.

Auf den Straßen herrschte noch weniger Verkehr als sonst an Sonntagen, außer ein paar gestapelten Absperrgittern deutete am Kongresszentrum nichts mehr auf die lebhaften Auseinandersetzungen zwischen „Querdenkern“ und der Polizei hin, die am Sonnabend noch bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatten. Dresden zeigte sich wieder von seiner friedlichen Seite, wenngleich das kühle, nasse Wetter stark gewöhnungsbedürftig war. Am Mittag zog es über Elbflorenz aber wieder etwas auf, die Sonne verschaffte sich in den Wolkenlücken mehr und mehr Raum und animierte die Dresdner, es am Nachmittag noch mal mit einem Ausflug in die grünen Lungen der Stadt zu probieren.

Im Verlaufe der kommenden Stunden soll es aber wieder leicht regnen. Auch die Aussichten für die kommenden Tage versprechen eher schlechtes Wetter, in der Nacht zu Montag könnte es sogar ersten Schneeregen geben. Zu Wochenbeginn soll das Szenario anhalten, die Temperatur auch nur auf maximal sechs Grad steigen.

Von Jochen Leimert