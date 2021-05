Dresden will nicht wie Pirna an Papierkörben sparen

Dresden

Die Stadt Pirna muss sparen und hat jetzt mehr als die Hälfte ihrer Mülleimer eingesammelt. So müssen weniger Abfallbehälter geleert werden. Außerdem wurde der Turnus der Entleerungen reduziert. Die bislang durch eine externe Firma durchgeführten Leerungen übernimmt zudem der städtischen Bauhof als zusätzliche Aufgabe.

Mitarbeiter vom Bauhof entfernen Papierkörbe im Stadtgebiet Pirna. Quelle: Daniel Förster

Weniger Abfall in städtischen Papierkörben

Die Stadt Dresden will diesem Beispiel nicht folgen, teilt das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft auf DNN-Anfrage mit. Schließlich würden öffentliche Papierkörbe einen wesentlichen Beitrag zu einer sauberen Stadt leisten. Zudem sei die Abfallmenge in den städtischen Papierkörben im vergangenen Jahr durch Corona und die damit verbundenen Einschränkungen merklich zurückgegangen.

„Die Dresdnerinnen und Dresdner waren vermehrt an der Elbe unterwegs, es gab wenige Touristen in der Stadt. Aufgrund fehlender bzw. weniger Veranstaltungen im öffentlichen Raum wurden Papierkörbe – vor allem im entfernteren Umfeld von Veranstaltungen – weniger genutzt. Die Coronabeschränkungen und die vermehrte Inanspruchnahme von Homeoffice veränderten das Mobilitätsverhalten, sodass öffentliche Verkehrsmittel und damit auch die Papierkörbe an Haltestellen weniger genutzt wurden“, heißt es aus dem Amt.

To-Go-Verpackungen haben wenig Gewicht

So seien im vergangenen Jahr 748 Tonnen Papierkorbabfälle eingesammelt worden. Im Vergleich zu 2019 seien das etwa 113 Tonnen weniger, teilt die Stadt mit. Die Zusammensetzung der Abfälle sei eher von To-Go-Verpackungen geprägt. Diese würden zwar deutlich mehr Volumen beanspruchen, seien aber sehr leicht.

Von Catrin Steinbach