Dresden will große Schul-Rochade anschieben

Dresden

Startschuss für eine große Schul-Rochade: Das Berufliche Schulzentrum für Wirtschaft Franz Ludwig Gehe soll an der Freiberger Straße einen Neubau erhalten und 2024 umziehen. Das geht aus einer Vorlage für den Stadtrat hervor, die Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) jetzt auf den Weg gebracht hat.

Nach dem Beratungsplan soll sich schon am Dienstag erstmals der Bildungsausschuss damit befassen, es folgen Beratungen in weiteren Ausschüssen sowie in den Stadtbezirksbeiräten Altstadt und Prohlis. Schon im Mai soll die Entscheidung im Stadtrat fallen.

Reihe von Standortentscheidungen

Damit steht die erste von einer ganzen Reihe von Standortentscheidungen an. Bislang ist das BSZ am Leutewitzer Ring angesiedelt und teilt sich den Standort mit dem Gymnasium Gorbitz. Nach früheren Entscheidungen des Stadtrats sollte an der Freiberger Straße die 150. Oberschule angesiedelt werden. Das BSZ sollte nach Prohlis an die Boxberger Straße ziehen, um dort durch die gleichzeitige Einrichtung eines Beruflichen Gymnasiums auch den Bildungsweg bis zur Hochschulreife anzubieten. Die Ansiedlung eines allgemeinbildenden Gymnasiums war wiederholt gescheitert.

Die Stadtverwaltung favorisierte ursprünglich auf dem Gelände des früheren Kohlebahnhofs an der Freiberger Straße einen Doppelstandort aus Oberschule und Gymnasium. Die frühere rot-grün-rote Stadtratsmehrheit strebte jedoch einen Oberschulstandort an.

Mittel für andere Schulprojekte freischaufeln

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser stieß nach seinem Amtsantritt mit den Schulpolitikern der Stadtratsfraktionen Gespräche über eine Reihe von Schulstandorten an, um durch eine geschickte Umorganisation bei nötigen Investitionen günstigere Lösungen zu finden. Mit frei werdenden Geldern sollen andere Schulprojekte umgesetzt werden.

Durch den Umzug des Gehe-BSZ an die Freiberger Straße könnten gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Für das BSZ entfällt der Neubau in Prohlis, für den erst noch Gelder eingeplant werden müssten. Das Geld für den Bau an der Freiberger steht aufgrund der Planungen für die Oberschule weitestgehend schon im Haushalt. Für das Berufsschulzentrum seien nur geringe Umplanungen nötig, freut sich auch BSZ-Leiter Lars Kluger über die Pläne.

42 Millionen Euro für Berufsschulzentrum

42,1 Millionen Euro soll der Neubau von zweiteiligem Schulgebäude („Lernhaus“ und „Gemeinschaftshaus“) und Drei-Feld-Sporthalle schätzungsweise insgesamt kosten, einschließlich zu erwartender Baupreissteigerungen. Auch das Berufliche Gymnasium soll an der Freiberger Straße entstehen. Die Stadt kalkuliert für das BSZ mit etwa 1400 Schülern, von denen aufgrund der Kombination aus Theorie und Praxis an Berufsschulen lediglich 800 täglich anwesend sein werden.

Brache für den Schulstandort Freiberger Straße. Quelle: Anja Schneider

Für die 150. Oberschule, für die es schon einen Schulleiter gab, besteht aufgrund der derzeitigen Schülerzahlentwicklung kein Bedarf mehr. Der Platz für ein Oberschulgebäude würde an der Freiberger Straße aber neben der Berufsschule noch bestehen. Unter anderem weil Stellplätze zum großen Teil unter der Turnhalle und ein Kleinspielfeld im 2. Obergeschoss auf der Turnhalle entstehen sollen.

Einzug der Berufsschüler im Sommer 2024

Das vorhandene Schulgrundstück wurde bereits vollständig beräumt und gesichert, es bedarf keiner weiteren bauvorbereitenden Maßnahmen. Der Baubeginn ist für Mai 2022 vorgesehen. Die Nutzungsaufnahme soll zum 31. Juli 2024, dem Ende der Sommerferien im Schuljahr 2023/2024, erfolgen. Restleistungen an Außenanlagen und Pflanzungen würden im Herbst 2024 nachgezogen.

Mit dem Umzug des BSZ von Gorbitz in die Wilsdruffer Vorstadt wird auch die Debatte um das Gymnasium am Leutewitzer Ring beendet. Donhauser hatte vorgeschlagen, die Schule an die Freiberger Straße umziehen zu lassen. Doch dagegen war sofort ein Sturm der Entrüstung aufgekommen, vor allem bei der SPD.

Perspektive für BSZ Elektrotechnik

Gleichzeitig eröffnet sich mit den Plänen auch eine neue Perspektive für das Berufliche Schulzentrum Elektrotechnik, das bislang am Strehlener Platz residiert. Der Standort ist dringend sanierungsbedürftig. Da der Umbau bei laufendem Betrieb stattfinden sollte, galoppierten der Stadt schon bei den Planungen die Baukosten davon. Innerhalb eines halben Jahres wuchs der prognostizierte Aufwand von 60, 70 Millionen Euro auf möglicherweise bis zu 130 Euro.

Nun könnte das BSZ Elektrotechnik für die Boxberger Straße vorgesehen werden. Wenn dort der Neubau mit 60, 70 Millionen Euro zu Buche schlagen würde – bei den Eletrotechnikern muss in teurere Ausrüstung investiert werden als beim Wirtschafts-BSZ – wäre schon erheblich Geld gespart. Investitionsbedarf an Dresdner Schulen oder Schulsporthallen gibt es genug.

Von Ingolf Pleil