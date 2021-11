Dresden

Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser spricht sich zur Bewältigung der Corona-Folgen für einen eingeschränkten Regelbetrieb an allen Schulen aus. Außerdem sollte es noch mehr Tests geben. Diese Vorschläge für die nächsten Regelungen des Freistaats präsentierte der CDU-Politiker am Donnerstag bei einer Videopressekonferenz mit Journalisten in Dresden.

Insellösungen beenden

Bislang gebe es „scheibchenweise“ immer wieder „Insellösungen“, wenn irgendwo die Infektionszahlen in Schulen in die Höhe schnellen. Damit sollte bei den künftigen Regelungen des Freistaats für Kitas und Schulen Schluss sein. Donhauser bekräftigte den Willen, die Schulen offen zu halten. Die individuellen Lösungen würden jedoch nicht weiter bringen.

In allen Schularten sollten die Schüler in festen Gruppen mit festem Personal lernen. Die Stundentafel könne damit nicht vollständig abgearbeitet werden. Auf einen Teil des Fächerangebots müsste damit verzichtet werden. Wechselunterricht, bei dem ein Teil der Schüler nicht in der Schule ist, sei keine gute Lösung.

Donhauser sprach sich auch für tägliche Coronatests an Schulen aus, derzeit sind es drei pro Woche. Um die Kontakte der Schüler einzuschränken, müssten auch Zusammentreffen mit schulfremden Kindern und Jugendlichen bei Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Das meiste könne jedoch nur der Freistaat anordnen.

Landes-Verfügungen für 17 Schulen in Dresden

Am Donnerstag galten für Dresden Allgemeinverfügungen des Freistaats für die teilweise Schließung der 47. Grundschule (bis 26. November), des Beruflichen Schulzentrums „Karl August Lingner“ Dresden (bis 24.11.), der 43. Grundschule „Thomas Müntzer“ (bis 26.11.), der Oberschule Pieschen (bis 19.11.), der 4. Grundschule (bis 26.11.), 76. Oberschule (bis 24.11.), Oberschule Weißig (24.11.), der 61. Grundschule (bis 19.11.), der Makarenko-Förderschule (bis 19.11.) und des Tschirnhaus-Gymnasiums (bis 19.11.).

Die vollständige Schließung ist verfügt für die Grundschule Naußlitz, das Gymnasium Bühlau (beide bis 19.11.), die 26. Grundschule (bis 23.11.), die 122., 71. und 39. Grundschule (bis 24.11.). Für die 93. Grundschule gilt eingeschränkter Regelbetrieb bis 19. November.

Von Ingolf Pleil