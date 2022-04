Dresden will Schule nur für ukrainische Kinder öffnen

Dresden

Die Landeshauptstadt will eine Schule komplett für ukrainische Flüchtlingskinder bereitstellen. Das kündigte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) jetzt im Bildungsausschuss des Stadtrats an.

Nach den Angaben des Chefs der Bildungsverwaltung soll der bisherige Auslagerungsstandort am Höckendorfer Weg auf der Südhöhe dafür genutzt werden. Dort sollen bis zu acht Klassen im Grundschulbereich und bis zu acht Klassen im Oberschulbereich geschaffen werden.

Die Schülerzahl pro Klasse soll sich an der Zahl für Vorbereitungsklassen (DaZ-Klassen) orientieren. Als Obergrenze sind dafür derzeit 23 Schüler festgelegt. Es gibt aber wohl Überlegungen auf Landesebene, die Obergrenze möglicherweise auf 28 Kinder anzuheben wie bei regulären Schulklassen.

Projekt für Oberschüler geht weiter

Am Höckendorfer Weg existiert ein Schulgebäude aus DDR-Zeit, das bislang als Auslagerungsstandort genutzt wird, wenn an anderen Schulen gebaut wird. Zuletzt war die 26. Grundschule dort einquartiert.

Zudem ist das Projekt „Produktives Lernen“ (zwei Klassen) am Höckendorfer Weg angesiedelt. Dieses Angebot richtet sich an Oberschüler, deren Schulabschluss gefährdet ist. Ein spezielles Bildungsformat soll für einen besseren Lernerfolg sorgen. Nach Donhausers Angaben soll das Produktive Lernen am Höckendorfer Weg fortgesetzt werden.

Perspektive für Unischule bleibt

Das Schulgelände hat jedoch bereits eine andere Perspektive. Hier soll das „Lernhaus“ für die Universitätsschule entstehen. Der Modellversuch der TU Dresden, der mit der Umwandlung zur Gemeinschaftsschule zur dauerhaften Einrichtung wird, soll neue Formen des Lernens und Lehrens erforschen. Mit dem Lernhaus würden dafür auch die entsprechenden räumlichen Bedingungen geschaffen.

Die Universitätsschule hat ihren Stammsitz derzeit an der ebenfalls nahe der Südhöhe liegenden Cämmerswalder Straße, etwa einen Kilometer vom Höckendorfer Weg entfernt. Beide Standorte sollen künftig von der Unischule betrieben werden. Wie Donhauser erklärte, dürfe die Nutzung des Höckendorfer Wegs als Standort für die Unterrichtung der ukrainischen Kinder die Pläne für die Unischule nicht verzögern.

Stadt prüft IT-Ausstattung

Nach bisherigen Plänen soll das „Lernhaus“ Anfang 2026 fertiggestellt sein. Die Zeit drängt, weil die Universitätsschule Jahr für Jahr durch die Aufnahme weiterer Klassen wächst und an der Cämmerswalder Straße derzeit schon Container aufgestellt werden, um die Platznot zu bewältigen.

Für den Höckendorfer Weg ar­beitet die Stadt nun an der Ausstattung mit Schulmöbeln und an der technischen Ausstattung. Bekanntlich nutzen Flüchtlinge aus der Ukraine in starkem Umfang Online-Angebote aus der Heimat für den Unterricht. Dafür müssen freilich die technischen Voraussetzungen bestehen.

1100 Kinder im Schulalter registriert

Insgesamt haben sich in Dresden aktuell 1100 ukrainische Kinder im schulpflichtigen Alter registrieren lassen. Die Stadt hatte zunächst begonnen, vorhandene Vorbereitungsklassen für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache aufzufüllen. Im nächsten Schritt wurden neue Klassen an Grund- und Oberschulen sowie Gymnasien angesiedelt, und in der dritten Phase entsteht nun eine erste komplett ukrainische Schule.

Mehr als 300 Kinder sind inzwischen an öffentlichen Schulen aufgenommen worden. Die Zahl dürfte insgesamt aber deutlich höher sein, da Kinder und Jugendliche auch an Schulen in freier Trägerschaft aufgenommen worden sind. Donhauser bekräftigte die Zusage der Stadt, dass jedes ukrainische Kind im Schulalter auch einen Platz an einer Schule angeboten bekommen soll. Parallel dazu arbeitet die Stadt auch an der Aufnahme von Kindern in den Kindertagesstätten. 152 Wünsche sind hier bei der Stadt angekommen, in 102 Fällen seien Betreuungsverträge geschlossen und 25 Kinder in Einrichtungen bereits aufgenommen worden.

Land muss Kommunen unterstützen

Agnes Scharnetzky, Bildungspolitikerin der Grünen im Stadtrat, betrachtet die Nähe zur Universitätsschule als begrüßenswert und hofft auf Synergien. Erziehungsprofessorin Anke Langner, Initiatorin des Universitätsschulprojektes, habe sich mit einem TU-seitigen Schulangebot bereits für ukrainische Flüchtlinge engagiert und da den besonderen Fokus auch auf die Sensibilität gegenüber traumatisierten Kindern gelegt. Auch sie verwies auf die große Bedeutung, die Online-Angebot für den Unterricht der Mädchen und Jungen aus der Ukraine haben.

Scharnetzky: „Es wird eine Mammutaufgabe und bei aller Flexibilität und allem Engagement braucht es schnell klare Konzepte und Unterstützungen durch das Land, das kann nicht jede Kommune im Alleingang nebenbei stemmen.“ Beeindruckt zeigte sich die Grünen-Politikerin „vom großen Engagement der Freien Schulen“, die schon jetzt „oft sehr unbürokratisch“ ukrainische Schüler aufgenommen haben.

Von Ingolf Pleil