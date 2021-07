Dresden

Jetzt steht dem Start der Berufsschul-Reform in Dresden nichts mehr im Weg: Auch der Landkreis Bautzen wird nicht gegen den Teilschulnetzplan klagen. „Nach intensiver Diskussion im Kreistag entschied sich am Montagabend eine Mehrheit gegen eine Klage“, teilte Dirk Reelfs, Sprecher des sächsischen Kultusministeriums in Dresden auf DNN-Anfrage mit.

Nachdem bereits Mittelsachen von einer Klage abgesehen hatte, kann die Strukturreform zum 1. August 2021 umgesetzt werden. Der Sprecher von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) erklärte: „Die Quadratur des Kreises ist gelöst.“

Dresden gibt viele Ausbildungsplätze ab

Die zehn Beruflichen Schulzentren in der Landeshauptstadt müssen teilweise in erheblichem Umfang Ausbildungsgänge an Berufsschulen im ländlichen Raum abgeben. Ursprünglich war von mehr als 1200 Plätzen für Auszubildende die Rede. In langwierigen Kompromissgesprächen konnte die Stadt die Zahl auf knapp 900 reduzieren.

Zu Beginn der Debatte galt Dresden als der „dickste Brocken“ für den Kultusminister. Letztlich waren es aber die Nachbarlandkreise Mittelsachsen und Bautzen, aus denen Klagen drohten. Das ist vom Tisch.

„Damit haben wir Planungssicherheit“, freut sich Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU). Gleichzeitig sprach er sich für eine Überprüfung der Reformschritte nach fünf Jahren aus, um zu sehen, was sich bewährt habe.

Stadt will Investitionen vorantreiben

Die Stadt stehe jetzt zudem in der Pflicht, die Investitionen für das BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung sowie das BSZ Elektrotechnik voranzutreiben, für die viele Ausbildungsplätze in Dresden bewahrt werden konnten. Für den IT-Standort Dresden seien nicht nur hochspezialisierte Akademiker wichtig, sondern auch „der Mittelbau“ aus Absolventen von Berufsschulen wie dem BSZ Elektrotechnik, sagte Donhauser.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als noch zu Zeiten von Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU), der Vorvorgängerin von Christian Piwarz, der Landtag das Schulgesetz beschloss und die Regierungsfraktionen dem Land den Auftrag erteilten, den BSZ-Reformplan im Einvernehmen mit den Schulträgern zu beschließen, sei dies im Kultusministerium „als unlösbare Aufgabe“ betrachtet worden. Zu viele Interessen von zu vielen Betroffenen. Nach jahrelanger Vorbereitung und einem von Piwarz angeschobenen „noch nie dagewesenen Beteiligungs- und Dialogprozess“ sei es nun doch geschafft, bilanzierte Reelfs.

Von Ingolf Pleil