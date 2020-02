Warum die Stadt den Heidefriedhof nicht sperren will

Dresden

Holger Hase, Vorsitzender des Vereins „Denk Mal Fort“, war am Donnerstag aufgebracht: Personen aus dem linken Spektrum hatten das Gedenken auf dem Heidefriedhof, das der Verein seit 2016 gestaltet, massiv gestört. Der Verein werde sein Engagement überdenken, kündigte Hase an. Wenn die Stadt nicht in der Lage sei, für die Sicherheit der Veranstaltung zu sorgen, werde sich der Verein zurückziehen.

Die Stadtverwaltung erklärte, ein Friedhof sei keine Kleingartensparte, wo einfach ein Bereich abgesperrt und quasi als privat markiert werden könne. „Es ist schwer vorstellbar, dass die Stadtverwaltung Zäune auf dem Heidefriedhof errichtet und Einlasskontrollen durchführt“, sagte Kai Schulz, Sprecher der Stadtverwaltung.

Friedhof als öffentliche Versammlungsfläche

Eine geschlossene Veranstaltung an einem Gedenktag mit Sperrgitter und Sicherheitspersonal könne nicht im Interesse der Gedenkkultur sein. Der Vereinsvorsitzende sollte das gute Miteinander in der Arbeitsgruppe 13. Februar nicht durch Schuldzuweisungen konterkarieren, empfahl Schulz.

Der Kundgebung der Linksjugend sei von der Versammlungsbehörde ein Platz vor dem Friedhofseingang zugewiesen worden. Der Anmelder habe geklagt und gewonnen. Das Verwaltungsgericht habe klar gesagt, dass ein Friedhof als öffentlich gewidmete Fläche unter das Versammlungsrecht falle.

Es sei leider immer so, dass kleine Gruppen über gezielte Provokationen Aufmerksamkeit erhalten würden, erklärte Schulz. „Nur liegt es ja auch an uns und auch den Medien, wie viel Beachtung man dieser Minderheit schenkt.“

Hase kündigte an, im Vorstand von „Denk Mal Fort“ über das weitere Vorgehen zu debattieren. „Wir werden auch das Gespräch mit der Verwaltung suchen und fragen, inwieweit sie ihre unkooperative Haltung zu ändern bereit ist.“

Von Thomas Baumann-Hartwig