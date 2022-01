Dresden

Regelmäßig ziehen selbsternannte Querdenker durch Dresden und die Gemeinden im Umland, verbreiten dabei Hass und Hetze, immer wieder gibt es Übergriffe auf Polizisten und Journalisten. Doch nun hat sich in der Landeshauptstadt ein sehr breites Bündnis formiert, das diese Umtriebe nicht mehr hinnehmen möchte. Erst vor wenigen Tagen hatte die Aktion „Haltung zeigen“ über das Internet einen Aufruf gestartet, der bereits von vielen hundert Dresdnern unterzeichnet wurde. Am Sonnabend plant die Initiative eine Kundgebung auf dem Neumarkt.

Gestartet hatten die Aktion die beiden Dresdner Annalena Schmidt und Lutz Hoffmann. Die Historikerin Annalena Schmidt arbeitet unter anderem in der AG Kirche für Demokratie und Menschenrechte mit, vor knapp vier Jahren war sie – damals für ihr Engagement gegen Rechtsextremismus in Bautzen – von einem an die Bundeszentrale für politische Bildung angegliederten Bündnis als Botschafterin für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet worden. Lutz Hoffmann ist Mitglied der CDU und sitzt für die Union im Stadtbezirksbeirat Altstadt. Viel zu lange, davon sind beide überzeugt, „wurde von der schweigenden Mehrheit die Straße rechten Umtrieben überlassen“.

Aktion der sonst „eher leisen Menschen“

„Während sich in vielen anderen Städten mittels Petitionen und Gegendemonstrationen Widerstand formierte“, so erklärt es Lutz Hoffmann, sei es in Dresden viel zu lange zu ruhig geblieben. „Vor meiner Haustür inmitten des Stadtzentrums muss ich zwischenzeitlich fast täglich Demonstrationen erleben. Die auftretenden Akteure setzen sich zu einer gefährlichen Mischung von Maßnahmekritikern, Wissenschaftsleugnern und Rechtsextremen zusammen. Das ist nicht die Mehrheit!“, so der CDU-Politiker.

Binnen weniger Tage hatten Annalena Schmidt und Lutz Hoffmann die Initiative „Haltung zeigen“ auf den Weg gebracht und einen Aufruf im Internet veröffentlicht. Mit der Aktion, so heißt es darin, soll allen sonst „eher leisen Menschen“ die Möglichkeit gegeben werden, „ein Zeichen der Vernunft zu setzen, gleichzeitig der Gewalt, Rassismus und Antisemitismus und Verschwörungsideologien zu widersprechen und auch der mittlerweile über 1400 Verstorbenen in der Stadt Dresden im Stillen zu gedenken“.

Hunderte Dresdner haben bereits unterschrieben

Zu den Erstunterzeichnern gehören neben Annalena Schmidt und Lutz Hoffmann unter anderem Vertreter der evangelischen Kirche in Dresden sowie Politiker von CDU, Grünen, SPD, Linken und FDP. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Studierendenrat der TU und der CSD Dresden hatten sich den Aufruf angeschlossen. Allein bis zum Dienstagmittag hatten zudem bereits fast 1800 Menschen den Aufruf digital gegengezeichnet.

Darüber hinaus hat sich inzwischen auch die komplette Verwaltungsspitze im Dresdner Rathaus hinter den Aufruf gestellt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und die sieben Fachbürgermeister un­terstützen den Aufruf und die Kundgebung am Sonnabend, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Seine Meinung frei äußern zu können, sei wichtiger Bestandteil der Demokratie. Dabei dürfen jedoch die Grenzen der Verfassungs- und Rechtsordnung nicht überschritten werden. „Hass, Hetze, Gewalt und Verschwörungstheorien können und dürfen wir als Mittel der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nicht akzeptieren“, heißt es in einem von allen Bürgermeistern unterzeichneten Statement.

Parteichefs werben für breite Unterstützung

Einer der Erstunterzeichner des Aufrufs ist Albrecht Nollau, Superintendent des Kirchenbezirks Dresden Nord der evangelischen Landeskirche: „Ich habe den Aufruf unterschrieben, weil ich als Christ nicht hinnehmen möchte, wie auf den Demonstrationen der ,Querdenker’ Misstrauen gegen die Ergebnisse der Wissenschaft gesät und Hass gegen politische Handelnden verbreitet wird. Das widerspricht dem Gebot der Wahrhaftigkeit und der Friedfertigkeit.“

Für eine breite Unterstützung der Aktion werben indes die Chefs der Stadtverbände von CDU, SPD und Grünen. Es gehe darum, nicht zuzulassen, „dass Egoismus, Ignoranz oder die Ablehnung unserer demokratischen Grundwerte den öffentlichen Diskurs bestimmen“, erklärte der SPD-Vorsitzende Albrecht Pallas. Der Unionschef Markus Reichel betonte, er könne in den Versammlungen „bisher keine Abgrenzung zu Personen und Slogans der rechtsradikalen Szene erkennen“.

Kerzen auf dem Neumarkt

Dresdens Grünen-Sprecher Klemens Schneider hofft zugleich, mit der Aktion ein Zeichen über die Stadt hinaus senden zu können. „Die Mehrheit der Dresdner ist vernünftig und trägt ihren Teil zur Pandemiebekämpfung bei.“ Der Vorsitzende der Stadtratsfraktions der Linken, André Schollbach, erklärte, dass er es satt habe, „dass der Ruf unserer Stadt durch Ewiggestrige, Hetzer und politische Geisterfahrer immer wieder beschädigt wird – vor allem aber, dass Menschen hier täglich in Angst leben müssen.“

Mit der am Sonnabend geplanten Kundgebung will die Initiative nun auch ein in der Öffentlichkeit weithin sichtbares Zeichen setzen. Die Menschen in Dresden seien eingeladen, ein Licht der Hoffnung, der Dankbarkeit, aber auch des stillen Gedenkens am Fuße der Frauenkirche zu entzünden. Mit Blick auf die Pandemie und um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, gelten vor Ort während der Kundgebung besondere Regeln (siehe Infokasten).

So läuft die Kundgebung auf dem Neumarkt ab Die Kundgebung ist an diesem Sonnabend (8. Januar) zwischen 16.30 und 21 Uhr auf dem Neumarkt an der Frauenkirche geplant. Um Ansteckungen zu vermeiden, wird auf die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung besonderer Wert gelegt. Das Tragen einer FFP2-Maske ist für eine Teilnahme zwingende Voraussetzung. Zum Abstellen einer Kerze werden nur bis zu zehn Menschen gleichzeitig auf das Areal gelassen. Bei der An- und Abreise soll die Bildung größerer Gruppen vermieden werden. Bei Wartezeiten sollte ausreichend Abstand eingehalten werden. Auch eine virtuelle Teilnahme ist möglich. Weitere Infos dazu gibt es auf der Internetseite der Aktion. Empfohlen wird, nicht unbedingt bereits direkt zum Beginn der Kundgebung zu erscheinen. Vielmehr sollten die Teilnehmer das komplette Zeitfenster ausnutzen, sodass sich am Dresdner Neumarkt keine größeren Menschenansammlungen bilden. Zudem gilt das Motto: „Die Älteren zuerst.“

Seit Wochen versammeln sich in Dresden immer wieder teils bis zu mehrere hunderte Querdenker, um durch die Straßen zu ziehen. Am 28. Dezember hatten Teilnehmer eines solchen Aufzuges in Blasewitz Polizisten attackiert. Beobachter berichteten außerdem davon, dass bei einzelnen Aufmärschen auch Mitglieder der Gruppe „Offline Vernetzung Dresden“ vor Ort waren, gegen die die Polizei ermittelt, weil sie einen Mordanschlag auf Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geplant haben sollen.

Die Teilnehmer organisieren sich zumeist über soziale Netzwerke, Ankündigungen für die Demos werden unter anderem aber auch von der rechtsextremen Partei Freie Sachsen und der AfD geteilt. Der Landesverband der AfD war vom sächsischen Verfassungsschutz vor einem Jahr als „rechtsextremer Verdachtsfall“ eingestuft worden.

Initiatorin warnt: Querdenker wollen den Umsturz

Aus Sicht von Annalena Schmidt gehe es den Querdenkern vor allem darum, das demokratische Zusammenleben zu stören. „Sie benötigen die Krise, um ihre Ziele durchzusetzen. Sie wollen keinen Dialog, sie planen den Umsturz!“ Deshalb sei es wichtig, Haltung zu zeigen.

Der Aufruf zum Unterzeichnen und viele weitere Informationen zur Aktion „Haltung zeigen“ gibt es im Internet: haltung-zeigen.com

Von Sebastian Kositz