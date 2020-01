Dresden will Ehrenmedaillen verleihen. Diesen Vorschlag macht die AfD

Dresden

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Wenn die Landeshauptstadt Dresden Bürgerinnen und Bürger mit ihren höchsten Würdigungen ehrt, dann sollte das im Stadtrat mit großem Einvernehmen beschlossen werden. Die höchste Ehrung ist die Ehrenbürgerwürde, die seit 1990 erst drei Mal vergeben wurde, die zweithöchste Auszeichnung die Ehrenmedaille.

2017 hat die Landeshauptstadt letztmals Ehrenmedaillen an fünf Persönlichkeiten vergeben – besonders in Erinnerung geblieben ist die Verleihung an den Schlagersänger Roland Kaiser, der von der SPD-Fraktion vorgeschlagen wurde. Oberbürgermeisterin a. D. Helma Orosz ( CDU) hatte die Laudatio für „den Kaiser“ gehalten.

Der alte Stadtrat war durchaus nicht das harmonischste Gremium, aber die damaligen Stadträte haben es geschafft, sich über alle Lager hinweg auf fünf Persönlichkeiten zu verständigen, die mit der Ehrenmedaille geehrt wurden. Nun will die Stadtverwaltung wieder Ehrenbürgerschaften und Ehrenmedaillen vergeben, und in dem neuen Stadtrat mit seinen unübersichtlichen Mehrheiten und Blöcken ist es noch viel schwieriger, ein breites Einvernehmen zu finden.

Davon zeugt die Debatte über die Thematik im jüngsten Ältestenrat, in dem sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und die Fraktionsvorsitzenden über die anstehenden Aufgaben verständigen. Die Verwaltung hat bereits seit längerer Zeit eine Liste mit Vorschlägen vorgelegt, bei denen im Stadtrat ein Konsens bestehen könnte. Zugleich hat das Rathaus die Fraktionen aufgefordert, eigene Vorschläge einzubringen.

Das haben Linke und CDU getan. Die Linken wollen die Ehrenmedaille an eine Persönlichkeit verleihen, die sich intensiv gegen Pegida engagiert. Die CDU unterbreitet einen Vorschlag, bei dem es um eine Persönlichkeit geht, die seit vielen Jahren die Entwicklung von Dresden prägt. Beim Ältestenrat hat auch die AfD einen Vorschlag eingereicht. „Wir wollen, dass Uwe Steimle die Ehrenmedaille erhält“, bestätigte Heiko Müller, Sprecher der AfD-Fraktion.

Der MDR hatte sich im Dezember 2019vom Schauspieler und Kabarettisten Steimle getrennt. Es gebe keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit, hieß es vom öffentlich-rechtlichen Sender. Steimle wird seit längerer Zeit eine Nähe zu rechtem Gedankengut unterstellt. Eine Petition gegen den Rauswurfvon Steimle im Internet hatte am Dienstagnachmittag 48 315 Unterstützer gefunden.

Der Ältestenrat hat die Thematik zunächst vertagt. Ein Ausweg aus dem Dilemma deutet sich gegenwärtig nicht an.

Von Thomas Baumann-Hartwig