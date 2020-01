Dresden will Bäume stärker schützen

Nach dem sächsischen Naturschutzgesetz sind bestimmt Landschaftsbestandteile nicht besonders geschützt. Dies gilt nach Paragraph 19 unter anderem für Bäume mit einem Stammumfang von bis zu einem Meter, gemessen in einer Stammhöhe von einem Meter, sowie Obstbäume, Nadelgehölze, Pappeln (Populus spec.), Birken (Betula spec.), Baumweiden (Salix spec.) und abgestorbene Bäume auf mit Gebäuden bebauten Grundstücken.

Als geschützte Gehölze legte die Gehölzschutzsatzung der Stadt dagegen Laub- und Nadelbäume, einschließlich Nussbäume und Straßenobstbäume mit einem Stammumfang ab 30 Zentimeter (in einem Meter Höhe) sowie Obstbäume mit einem Stammumfang ab 60 Zentimeter (in einem Meter Höhe) fest. Diese Regelungen werden derzeit nur so umgesetzt, wie es im Naturschutzgesetz steht. Die Bäume können also generell oder zumindest bis zu einem größeren Baumumfang gefällt werden.