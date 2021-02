Dresden

Nach den Beratungen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten am Mittwoch will Sachsens Landesregierung am Freitag die neuen Bestimmungen beschließen, die zum Schutz vor der Coronapandemie ab Montag bis zum 7. März gelten sollen.

Ein wichtiger Punkt: Der 15-Kilometer-Radius kann künftig von den Landkreisen und den Kreisfreien Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz gekippt werden, wenn die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage hintereinander unter 100 liegt. Für die nächtlichen Ausgangssperren galt das bereits.

Für den Fall, dass die Verordnung am Freitag so beschlossen wird und die Inzidenz auch am Wochenende unter 100 liegt, hat Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Donnerstag gegenüber DNN angekündigt, dass er die Grundrechte nicht länger einschränken wird.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon ab Sonntag könnte die nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr entfallen, wenn der Freistaat am Sonnabend erneut eine Inzidenz unter 100 öffentlich bekannt macht, hieß es aus dem Rathaus. Ab Montag schließlich könnte bei gleichbleibend niedriger Inzidenz unter 100 dann auch die Vorgabe entfallen, dass sich Dresdner nur in einem 15-Kilometer-Radius um ihren Wohnort bewegen dürfen. „Die Grundrechte sind lange beschnitten worden – und das völlig zu Recht“, sagte OB Hilbert den DNN. „Aber wenn nun das Land die Möglichkeit eröffnet, die Grundrechte Schritt für Schritt zurückzugeben, werden wir das auch tun.“ Hilbert ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass die Beschränkungen wieder in Kraft treten, sobald die Infektionszahlen wieder steigen sollten.

Von Barbara Stock