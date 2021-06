Großvorhaben - Riesiges Bauloch am Nürnberger Platz: Wer in den Neubau in der Südvorstadt einzieht

Auf der Brache zwischen Münchner Straße und Bergstraße entsteht bis Ende 2022 ein großer Gebäudekomplex. Dahinter steckt ein eher ungewöhnliches Joint Venture zwischen einer bekannten Handelsmarke und dem Freistaat Sachsen.