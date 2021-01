Dresden

In Dresdens Schulen geht es schon jetzt ziemlich eng zu. Doch nun könnte es noch schlimmer kommen. Das hängt mit Überlegungen auf Landesebene über Schritte gegen Folgen der Coronakrise zusammen.

Zu jedem Schuljahresstart in den letzten Jahren das gleiche Bild: Um der Schülerzahlen Herr zu werden, stopfen Stadt und Land so viele Schüler wie möglich in die Klassen. 28 Kinder sind eher die Regel als die Ausnahme, dabei liegt der Klassenteiler bei 25 Schülern. Klagen Eltern ihre Kinder an die Wunschschule, sehen Schulleiter schon mal keine andere Chance, als mit noch mehr Kindern pro Klasse zu planen. Da spricht schon fast keiner mehr über die Doppelnutzung von Räumen für Hort und Unterricht, ist auch da die Ausnahme an Grundschulen schon fast zur Normalität geworden.

Anzeige

Land denkt über Lockerung für Wiederholer nach

Nun könnte es noch enger werden. Auf Landesebene gibt es Überlegungen, die Regeln für die Wiederholung von Schuljahren zu lockern. Wer aufgrund schlechter Noten sitzen bleibt, hat keine andere Wahl. In manchen Fällen denken Eltern jedoch an eine „Ehrenrunde“ für ihre Sprösslinge, weil diese sich in einem Jahr möglicherweise besonders schwer getan haben. Das kann an besonders vielen Ausfallzeiten aufgrund von Krankheit oder ähnlichen Gründen liegen.

Lesen Sie auch:

So laufen die Corona-Tests an Schulen in Dresden

Wegen Corona-Lockdown: Vorgezogene und verkürzte Winterferien in Sachsen

Die Schulordnungen schreiben vor, wie oft eine Klasse wiederholt werden darf. So kann ein Schüler am Gymnasium in den Klassen 5 bis 10 nur zweimal eine Klasse wiederholen, aufeinanderfolgende Klassenstufen dürfen nicht wiederholt werden und die gleiche Klassenstufe nicht zweimal. Dabei ist egal, ob ein Kind aufgrund schlechter Noten nicht versetzt wird oder freiwillig eine Klassenstufe erneut besucht.

Bei diesen Regeln wird auf Landesebene nun über Lockerungen nachgedacht. So wird offenbar erwogen, freiwillige Wiederholungen in diesem Schuljahr nicht auf die zulässige Höchstzahl anzurechnen. Entscheidungen stehen noch aus. „Wir befinden uns hier noch in Abstimmungen mit den Beteiligten der Schulfamilie wie Lehrerverbänden, Landeselternrat und Landesschülerrat beispielsweise und werden dann den weiteren Fahrplan vorstellen“, hieß es aus der Pressestelle des Ministeriums zu Wochenbeginn.

Unruhe in Dresden

In Dresden sorgt das bereits für Unruhe. „Wie bekannt, sind grundsätzlich die Kapazitäten an den Dresdner Schulen sehr begrenzt“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) auf DNN-Anfrage. „Es wird aber möglich sein, einzelne Bedarfe zu kompensieren.“ Konkrete Angaben zu den aktuell noch freien Kapazitäten in den einzelnen Schularten könnten derzeit nicht gemacht werden.

Die Betonung dürfte dabei auf „einzeln“ liegen. Schon jetzt sei klar, dass in den Schulen der Landeshauptstadt „nur die bereits vorhandenen räumlichen Ressourcen genutzt werden können“. Donhauser: „Daraus ergibt sich, dass auch die Anzahl der aufnehmbaren Schüler in konkrete Klassen verschiedener Jahrgangsstufen begrenzt ist – auch im Fall einer erhöhten Anzahl von Klassenwiederholungen.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sachsenweit wiederholen jährlich etwa 2 Prozent der Schüler ein Schuljahr. In Dresden lag die Quote etwas darunter. Derzeit gibt es in der Stadt an allgemeinbildenden öffentlichen Schulen etwa 46000 Schüler. Schon ein Prozent wären 460 Schüler. Sollte sich die Quote nur leicht von ein auf zwei Prozent erhöhen, müssten 18 zusätzliche Klassen gebildet werden, das wäre mehr als eine vierzügige Grundschule zusätzlich einschließlich des Lehrerbedarfs.

Kein grundsätzlich verlorenes Jahr

Und der Bildungsbürgermeister macht klar: „Bevor das Land solche Schritte entscheidet, sollte es mit den Schulträgern sprechen, ob dies auch realisierbar ist.“ Schon jetzt könnten Schüler häufig nicht an ihre Wunschschule gehen, wenn sie beispielsweise von einem Gymnasium an eine Oberschule wechseln wollen.

Bislang entscheide der Schulleiter in Beratung mit den Fachlehrern über einen Antrag auf Wiederholung. Dabei gehe es um die Frage, ob die Wiederholung erwarten lässt, dass der Lernerfolg besser wird. Dabei sollte es auch bleiben. Donhauser trat dem Eindruck entgegen, das laufende Schuljahr sei von vorn herein ein verlorenes Jahr. „ Homeschooling ist zwar schwierig, es bringt aber auch etwas und sollte nicht das pauschale Argument für die Wiederholung eines Schuljahres sein.“

Von Ingolf Pleil