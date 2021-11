Dresden von oben Teil 10: das Messegelände

Dresden

In unserer Serie wechseln wir die Perspektive und zeigen anhand von Luftbildern, wie sich das Stadtbild im 21. Jahrhundert verändert hat. Heute geht es um das Ostragehege u.a. mit der Messe Dresden.

Das Messegelände befindet sich in der Dresdner Friedrichstadt zwischen Flutrinne und Elbe. Fachtagungen und Ausstellungen gibt es dort erst seit 1999. Vorher diente das Areal einem ganz anderem Zweck – dem Schlachten von Tieren.

Der modernste Schlachthof Europas

Dresden boomte in der zweiten Hälfte des 19. und dem beginnenden 20. Jahrhundert. Von 1852 bis 1910 vergrößerte sich die Bevölkerung von etwa 100 000 Einwohnern auf über eine halbe Million Menschen. Um den Bedürfnissen der gewachsenen Stadt gerecht zu werden, beschloss die Dresdner Verwaltung im Jahr 1900, einen neuen Schlachthof zu bauen.

Hans Erlwein, der damalige Leiter des Hochbauamtes, schoss allerdings aus heutiger Perspektive über das Ziel hinaus: Das Areal, das nach seinen Plänen zwischen 1906 und 1910 entstand, war der damals größte und modernste Schlachthof Europas und konnte mehr als eine Million Menschen versorgen. Mit eigener Kanalisation, Stromnetz und Wohnanlagen wirkte er beinahe wie eine eigene Stadt. Doch nach der Wende 1990 stellten die Verantwortlichen den Betrieb ein, das riesige Areal war wirtschaftlich nicht mehr tragbar.

Die bewegte Vergangenheit der Ausstellungen in Dresden

Die Geschichte der Dresdner Messe beginnt ebenfalls um die Jahrhundertwende. Ursprünglich war die Messe am Stübelplatz, dem heutigen Straßburger Platz, im 1896 erbauten Ausstellungspalast, untergebracht. Dieser erlitt bei den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg schwere Schäden, die sächsische Landesverwaltung ließ die Ruine 1949 sprengen. Als Ersatz beschloss der damalige Rat der Stadt, am Fučíkplatz (wie der Stübelplatz inzwischen hieß) das Ausstellungszentrum am zu bauen. Am 5. Oktober 1969 wurde es eröffnet.

Nach nur 30 Jahren wurde das Areal zurückgebaut, um Platz für die Gläserne Manufaktur zu schaffen. Als neuen Veranstaltungsort entschied sich der Stadtrat für den Erlweinschen Schlachthof. Im September 1999 zog die Messe in die ersten frisch sanierten Gebäude.

Bahnlinie 10 verbindet Messe und Innenstadt

Das erste Bild stammt aus dem Jahr 2011. Obwohl das Messegelände immerhin 53 600 Quadratmeter misst, füllen die Hallen nur etwa ein Sechstel des 360 000 Quadratmeter großen Areals aus. Viele Flächen liegen brach oder werden von Dresdnern als Schrebergärten bewirtschaftet.

Aufnahme von 2011. Die neu gebaute Gleisschleife der Linie 10 ist gut zu sehen, dahinter das historische Kühlhaus des Schlachthofs. Die Messehallen selbst nehmen nur einen kleinen Teil des Areals ein. Quelle: Jürgen-M. Schulter

Für den evangelischen Kirchentag 2011 richteten die Dresdner Verkehrsbetriebe die Straßenbahnlinie 10 neu ein, seitdem fährt sie regulär von der Messe bis nach Striesen. Die neu gebaute Gleisschleife im Ostragehege ist auf Fotos gut zu erkennen. Das markante Gebäude daneben ist ein Kühlhaus, das seine Funktion als Lagerraum bis heute erfüllt.

Der Schlachthofturm – ein verfallenes Wahrzeichen

Auf dem zweiten Bild aus dem Jahr 2013 sind das Sportgymnasium und der Schlachthofturm gut zu sehen. Etwa mittig im Bild neben den Alleen, die das Areal auf der rechten Seite begrenzen, steht das ehemalige Kessel- und Maschinenhaus. Heute ist es verfallen, aber den markanten 50 Meter hohen Turm können Dresdner auch aus der Ferne sehen.

Ostragehege mit Messe Dresden 2013. Quelle: Jürgen-M. Schulter

Das Sportgymnasium ist ein ideales Beispiel für das Zusammenspiel aus alten und neuen Bauten im Ostragehege. 2007 entstand ein modernes Gebäude mit Flachdach und großen Fenstern, auf dem Bild befindet es sich unterhalb des Turms. Die Nachwuchssportler schlafen allerdings nicht im Neubau, das Internat ist in den historischen Wohngebäuden der Schlachthofarbeiter untergebracht.

Die Zukunft Dynamo Dresdens liegt im Ostragehege

Das aktuellste Bild stammt aus dem vergangenen Jahr und zeigt Dynamo Dresdens Trainingszentrum, die „AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie“.

Aufnahme von 2020. Die neu eröffnete Akademie der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden füllt die jahrzehntelang brach liegende Fläche im Nordosten des Geländes. Unterhalb der Fußballplätzte befinden sich die Veranstaltungsorte „Ostra-Dome“ (weißes Zelt) und „Ostra-Studios“ (Altbau rechts davon). Quelle: Jürgen-M. Schulter

Namensgeber ist der erfolgreichste Trainer des Fußballclubs, der fünf Meistertitel in den 70gern gewann. Seit der Fertigstellung 2020 arbeiten die Nachwuchsteams sowie die Profimannschaft in der etwa 20 Millionen Euro teuren Anlage am sportlichen Erfolg des Vereins.

Unterhalb der Rasenplätze springt dem Betrachter eine markante, weiße Konstruktion ins Auge, der „Ostra-Dome“, eine 2019 neu gebauten Halle für Veranstaltungen und Empfänge. Das Gebäude rechts daneben, die „Ostra-Studios“, sind ebenfalls ein Veranstaltungsort.

Wie sich schon aus der Luftaufnahme erahnen lässt, ist es kein Neubau, die Studios befinden sich in ehemaligen Ställen. Auch hier ergänzen sich wieder Neubauten und historische Gebäude – typisch für den Wandel der letzten Jahrzehnte im Dresdner Messegelände.

