Dresden von oben: Luftbildfotograf Jürgen-Michael Schulter wechselt die Perspektive

Dresden

Fliegen ist seine Leidenschaft. Für Jürgen-Michael Schulter bedeutet es, frei zu sein. Bis zu sieben Mal pro Jahr steigt er mit seiner Kamera in sein Ultraleichtflugzeug. Seit mehr als 15 Jahren ist er Luftbildfotograf und dokumentiert aus großer Höhe die baulichen Veränderungen in und um Dresden.

Ein Fotograf fliegt auf Höhe

Einst schoss Jürgen-Michael Schulter seine Aufnahmen noch analog mit einer Minolta. Doch die ist längst einer Digital-Vollformatkamera gewichen. Seine Fotos sind oft in den DNN zu finden. Auftraggeber sind aber auch Institutionen und in Dresden tätige Unternehmen.

Angst vor der Höhe hat der 76-Jährige nicht. Im Gegenteil. Hat er einen Piloten an der Seite, konzentriert sich Jürgen-Michael Schulter voll und ganz auf die Stadt, die ihm zu Füßen liegt. Und darauf, diese kostbaren Eindrücke mit der Kamera einzufangen. Bevor es aber hoch hinaus geht, demontiert der 76-Jährige die Tür des Fliegers, wie es im Bild zu sehen ist. „Na sonst spiegelt sich doch das Glas der Fensterscheibe“, sagt er, als wäre der wagemutige Eingriff selbstverständlich.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn er nicht fotografiert, dann sitzt Jürgen-Michael Schulter vielleicht trotzdem gerade im Flieger, denn er ist selbst Pilot. Die Idee, seine Eindrücke mit einer Kamera festzuhalten, kam ihm erst spät im Leben. Den Kindheitstraum vom Fliegen erfüllte er sich mit knapp 50 Jahren: Nach der Wende begann der gebürtige West-Berliner seine Flugausbildung. In Dresden lebt er nun seit mehr als 20 Jahren. Die Liebe zu einer Frau führte ihn her, die Liebe zur Stadt ließ ihn bleiben.

Das fliegende Auge Dresdens

Seither hat der 76-Jährige viele Orte dieser Welt von oben gesehen: Er ist bereits über Florida und die Bahamas, den Polarkreis und über die Ostsee geflogen. Inzwischen hat Jürgen-Michael Schulter um die 700 Flugstunden hinter sich. Unter all den faszinierenden Luftaufnahmen, die er in den vergangenen Jahrzehnten gesammelt hat, imponiert ihm auch heute noch die sächsische Landschaft besonders: „Da sind die Elbschlösser, Pillnitz und die Weinberge bis zu den Felsen der Sächsischen Schweiz“, schwärmt er. „Ein Flug entlang der Elbe ist einfach immer wieder schön, egal, in welche Richtung.“

Aufgrund seines Alters fliegt der 76-Jährige heute allerdings nur noch in Begleitung. „Man muss darauf vorbereitet sein, dass jederzeit etwas passieren kann.“

Als Luftbildfotograf hat Jürgen-Michael Schulter den baulichen Wandel Dresdens mit begleitet. In unserer neuen Serie „Dresden von oben“ zeigen wir in loser Folge eine Auswahl seiner Aufnahmen, die die Entwicklung einzelner Orte in den Blick nehmen. „Sie zeigen Perspektiven, die man sonst so nicht sehen kann“, sagt Jürgen-Michael Schulter.

Von Sabrina Lösch