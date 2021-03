Dresden

Im Herzen Dresden befinden sich seit Ende des 19. Jahrhunderts imposante Industriegebäude. Knapp 100 Jahre lang versorgte das Heizkraftwerk Mitte die Stadt mit Energie, bis es nach der Wende von modernen, umweltfreundlicheren Anlagen abgelöst wurde und lange Zeit leer stand.

1839 als Gaswerk am Wettiner Platz erbaut, wurde hier weltweit erstmals städtisches Steinkohlegas zur Bühnenbeleuchtung eingesetzt. Das Gaswerk versorgte Bühnenhaus und Zuschauerraum des Dresdner Hoftheaters mit 764 Gasflammen.

Zur Stromversorgung der Stadt wich die Gasproduktion 1895 dem elektrischen Lichtwerk. Fünf Jahre später wurde das West-Kraftwerk zur Elektrifizierung der Straßenbahn in Betrieb genommen. Zur Kraft- und Wärmekoppelung hatte die Stadt beide Komplexe in den 1920er-Jahren zusammengelegt. Schließlich wurde das Heizkraftwerk Dresden Mitte in den 1990er Jahren stillgelegt und teilweise abgerissen.

Nach rund 20 Jahren des Verfalls entschied sich die Stadt dafür, die verbleibenden Industriebauten zu einer Kulturstätte umzubauen. Die Arbeiten am „Kraftwerk aus Kunst, Kultur & Kreativität“ begannen im Jahr 2013. Neben dem Kulturangebot findet sich auf dem Areal auch das Energiemuseum der Stadtwerke Drewag. Interessierten eröffnet sich dort die Geschichte der Energie-, Gas- und Fernwärmeversorgung.

Von Sabrina Lösch