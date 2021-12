Dresden

In unserer Serie wechseln wir die Perspektive und zeigen anhand von Luftbildern, wie sich das Stadtbild im 21. Jahrhundert verändert hat. Heute geht es um die Neue Terrasse am Sächsischen Landtag.

Zwischen Augustus- und Marienbrücke auf der Altstadtseite erstreckt sich die Neue Terrasse entlang der Elbe. Dieser Teil der Wilsdruffer Vorstadt wird vor allem durch das Gebäude des Sächsischen Landtags, den Erlweinspeicher und das Internationalen Congress Centrum Dresden (ICD) geprägt.

Ein Haus für Sachsens Demokratie.

Einer der wichtigsten Orte der Demokratie des Freistaates ist der Plenarsaal des Landtages in unmittelbarer Nähe zur Elbe. Überraschenderweise fiel die Entscheidung, dieses Gebäude zu bauen, in der Dreikönigskirche in der Dresdner Neustadt. Denn nach der Wiedervereinigung tagte das sächsische Parlament behelfsweise im Gotteshaus auf der anderen Elbseite. Bereits im März 1991 rief der Freistaat dazu auf, Entwürfe für einen neuen Sitz der Volksvertretung einzureichen.

2009 erstrahlte das einstige Lagergebäude in neuem Glanz. Quelle: Jürgen-M. Schulter

Den Zuschlag erhielt der Plan des Dresdner Architekten Peter Kulka. Dieser sah vor, das bereits bestehende Gebäude am Bernhard-von-Lindenau-Platz zu erweitern. Im historischen Bauwerk von 1931 war ursprünglich das Landesfinanzamt un­tergebracht. Dieses erweiterte Kulka mit einem modernen, von Glas und Stahl geprägten Anbau mit einem transparenten Plenarsaal. Inspirieren lies er sich dabei von der Neuen Nationalgalerie in Berlin, die der Bauhausarchitekt Ludwig Mies van der Rohe plante.

Die Arbeiten am Neubau starteten im Dezember 1991. Pünktlich zum 3. Jahrestag der Wiedervereinigung zog das Parlament am 3. Oktober 1993 ein. Für die Verbindung aus Alt und Neu erhielt Kulka den Deutschen Architekturpreis 1995. Auf dem jüngeren Foto von 2009 sticht das quadratische Dach des Plenarsaals am rechten Bildrand ins Auge.

Die Maritim-Gruppe in Dresden

Einen deutlich sichtbaren Wandel durchlief der Erlweinspeicher in den vergangenen Jahren. Erbaut wurde das Lagergebäude zwischen 1913 und 1914 und bis 1991 auch als solches genutzt. In der Folge verfiel das Gebäude, ein kaputtes Dach forderten ihren Tribut. 2004 kaufte schließlich die Maritim-Gruppe den Speicher und baute ihn innerhalb von zwei Jahren zu einem Hotel mit 328 Zimmern um.

In unmittelbarer Nähe zum alten Speicher liegt das Internationae Congress Center Dresden (ICC), das ebenfalls die Maritim-Gruppe betreibt. Das Gebäude bietet laut Angaben des Unternehmens 6800 Besuchern auf vier Ebenen Raum für Veranstaltungen und Tagungen. Auf der älteren Aufnahme von 2003 ist es noch im Bau, eröffnet wurde es erst ein Jahr später. Inzwischen ist auf dem Dach – auf der Aufnahme von 2009 so noch nicht zu sehen – der Schriftzug „Dresden“ hinzugekommen. Er besteht aus Photovoltaikplatten, den dadurch gewonnenen Strom nutzt der Eigentümer selbst.

„Ein Haus für die sächsische Sozialdemokratie“

Auch einen sichtbaren Wandel durchlief das Areal zwischen dem Haus der Presse und dem Maritimhotel. Während dort 2003 noch das Packhof-Areal zu sehen ist, findet sich 2009 bereits eine freie Fläche. Die Lagerhallen verschwanden, die Baulücke nutze beispielsweise die Feldschlösschenbrauerei für das „Pichmännel-Oktoberfest“. Doch auch das ist vorbei, 2016 kaufte das von der SPD geführte Unternehmen „Konzentration GmbH“ einen Teil des Areals, um dort das Herbert-Wehner-Haus zu errichten.

2019 zogen die SPD Sachsen, der Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Herbert-und-Greta-Wehner-Stiftung und das Herbert-Wehner-Bildungswerk in den Neubau ein. Der namensgebende Sozialdemokrat stammte aus Dresden und war vor allem in den 1960er und 70er Jahren in Westdeutschland politisch aktiv. Er leitete unter anderem das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen und war SPD-Fraktionsvorsitzender.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur noch ein Fleck Gras zwischen dem „Haus für die sächsische Sozialdemokratie“, wie es die SPD nennt, und dem Haus der Presse ist unbebaut. Aber auch dieser Bereich ist bereits verplant, ab 2022 soll dort ein Neubau für die sächsische Verwaltung entstehen. 2025 soll der 29 Meter hohe Neubau fertig sein. Der Freistaat kalkuliert die Kosten auf ei­nen „hohen zweistelligen Millionenbetrag“, so Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Damit wäre das Gebäudeensemble der Neuen Terrasse komplett, größere Baulücken existieren nicht mehr.

Von Lukas Scheib