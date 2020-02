Dresden

Trotz des schlechten Zustandes der Staffelsteinstraße in Hosterwitz und Pillnitz verzögert sich der Baubeginn. Der geplante Start für das 5,2 Millionen Euro teure Projekt sollte eigentlich bereits Anfang Februar sein. Weil das Straßen- und Tiefbauamt jedoch vom Land keine Zusage auf ihren Förderantrag erhalten hat, verzögert sich der Baustart nun sehr wahrscheinlich auf Anfang 2022.

Neben dem Ausbau der 700 Meter langen Straße sollen auch neue Leitungen verlegt und zehn Mauern saniert werden. Da auch eine Förderung für die nächsten Jahre ungewiss ist, will die Verwaltung das Vorhaben in den neuen Doppelhaushalt für 2021 und 2022 packen und die Sanierung der Straße komplett aus Geldern der Stadt finanzieren, kündigt Dresdens Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) an.

