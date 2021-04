Dresden verbietet „Querdenken“ am 17. April

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden hat die für Sonnabend geplanten Demonstrationen der Initiative „Querdenken351“ verboten. Die Initiative hatte eine Großveranstaltung am Königsufer oder alternativ Versammlungen auf drei großen innerstädtischen Plätzen angemeldet. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagabend mit.

Verbot im Hinblick auf das jüngste Versammlungsgeschehen

Das Verbot ergeht im Hinblick auf das jüngste Versammlungsgeschehen in anderen deutschen Großstädten wie Stuttgart und Kassel, in denen sich mehrere Tausend Anhänger der Querdenken-Bewegung unter Missachtung der geltenden Corona-Schutzvorschriften, der behördlichen Auflagen und polizeilichen Aufforderungen versammelten. Auch der Blick auf die aktuelle Entwicklung der Inzidenzzahlen in Dresden habe zu der Entscheidung geführt, so das Rathaus.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vom Versammlungsverbot betroffen sind auch alle Ersatzveranstaltungen am Sonnabend. Darüber hinaus prüft die Versammlungsbehörde das Verbot einer weiteren für Sonnabend angemeldeten Versammlung, die sich ebenfalls gegen die Coronapolitik der Bundesregierung richtet. „Bei dieser steht zu vermuten, dass sie im Fall ihrer Durchführung aufgrund der annähernd gleichen thematischen Zielsetzung als Ersatzveranstaltung fungieren würde“, so das Rathaus in einer Mitteilung.

Allgemeinverfügung flankiert Verbot

Flankiert wird das Verbot mit einer weiteren Allgemeinverfügung, die für den 17. April 2021 alle solche Versammlungen untersagt, die nicht bis zum 14. April 2021, 24 Uhr, bei der Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Dresden angezeigt wurden.

Stadt rechnet mit großem Polizeieinsatz

Nach den Ereignisse vom 12. Dezember 2020 sowie vom 13. März, bei denen angemeldete Querdenker-Kundgebungen trotz Verbots von den Veranstaltern durchgeführt werden sollten oder wurden, rechnet die Stadtverwaltung mit einem großen Polizeieinsatz.

Von Thomas Baumann-Hartwig