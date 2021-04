Dresden verbietet AfD-Kundgebung am Sonnabend

Dresden

Das Ordnungsamt als Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Dresden verbietet die für Sonnabend geplante Demonstration der Partei Alternative für Deutschland (AfD). Die AfD hatte eine Kundgebung mit 500 Teilnehmenden auf dem Neumarkt angemeldet.

Kein legaler Anlaufpunkt für Querdenker

Bereits am Dienstag hatte die Landeshauptstadt die geplanten Versammlungen der Querdenken-Initiative verboten. Das Verbot der AfD-Kundgebung wurde aus Sicht der Versammlungsbehörde notwendig, um zu verhindern, dass Anhänger der verbotenen Querdenken-Demonstrationen an diesem Tag einen legalen Anlaufpunkt im Stadtgebiet finden, hieß es aus dem Rathaus. Eine Situation, wie sie am 13. März 2021 in Dresden stattfand, soll dadurch verhindert werden.

Geplante Versammlungen für den 17. April 2021 mussten entsprechend der Allgemeinverfügung bis zum 14. April 2021, 24 Uhr bei der Versammlungsbehörde angemeldet werden. Nach Fristablauf liegen für den Sonnabend acht Demonstrationsanmeldungen vor, teilte die Stadtverwaltung mit.

Querdenker gehen gegen Verbot vor

Das Verwaltungsgericht Dresden hat inzwischen auf Anfrage bestätigt, dass die Anführer der Querdenken-Initiative gegen das von der Stadt verhängte Versammlungsverbot vorgehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig