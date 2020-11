Dresden

Mit rasselnden Metallketten preschen Sattelzüge über die schmale Spitzhausstraße in Kaditz. Ihre Ladung: Laub. Ihr Ziel: die Humuswirtschaft. Auf dem Hof biegen sie, neben kurzen Pkw-Kolonnen, ab zur ersten Station der Laubverarbeitung: die Fahrzeugwaage.

„Wir fahren momentan im Vollbetrieb, teilweise auch am Wochenende“, sagt Markus Fehrmann. Zusammen mit seinem Großvater ist er Geschäftsführer der Humuswirtschaft Kaditz GmbH. Abfallrecycling ist ihr Geschäft. „Wir sind breit aufgestellt“, sagt er. Das 1991 gegründete Unternehmen übernimmt Tiefbau, Abbruch, Entsorgung, Recycling und Verkauf. Sogar eine Abteilung für Elektrobau und eine Werkstatt für Pkw, Landmaschinen und Lkw beherbergt die Humuswirtschaft – inklusive Berufsausbildung. Doch eines ihrer Spezialgebiete ist die Laubentsorgung.

4000 Tonnen Laub im Jahr

Neben Schnittabfällen und Gartenlaub aus Privathaushalten wirtschaftet das Unternehmen mit dem Laubaufkommen der umliegenden Städten und Gemeinden. Zum Beispiel nehmen sie das Radebeuler Straßenlaub entgegen. Auch das Dresdner Laub landet auf der rund neun Hektar großen Anlage. Je nach Wetterlage kommen bei ihnen jährlich rund 4000 Tonnen Laub an, meint Fehrmann.

Zur Galerie In der Humuswirtschaft Kaditz wird Laub zu Kompost und Mutterboden verarbeitet.

Nach dem Wiegen geht es für die Laubladungen zur Fläche hinter dem Annahmehof und der großen Halle. Dieses Gebiet nimmt den größten Teil der Anlage ein. Es ist ein Land kleiner Berge, das wie eine Mondlandschaft wirkt. Müllwagen, Container und Sattelzüge entladen hier. Hügel verschiedenster Brauntöne türmen sich auf dem verborgenen Geländeteil.

„Bei der Verarbeitung entsteht Wärme“

Und es rangieren große Maschinen: Ein Radlader pfercht die Laubladung zusammen und belädt den vor der Halle aufgestellten Laubschredder. „Der ist ganz neu, zwei Woche alt“, sagt Fehrmann. Die Maschine zermahlt Laub und erzeugt einen grob geschredderten Haufen, den die Humuswirtschaft zu Kompost verarbeitet – an drei verschiedene Standorte: Vor allem in Grünberg und Großdittmannsdorf bei Ottendorf-Okrilla werden das geschreddertes Laub und Grünschnitt verarbeitet. In der Kaditzer Anlage rottet aktuell geschreddertes Laub, das unter zerkleinerten Bioabfall gemischt wurde.

Dieser Rottehaufen füllt eine große, dunkle Lagerhalle, durch die sich ein Schaufelrad kämmt. Es sorgt für Durchmischung und Durchlüftung. Dabei hängt in der Halle ein gespenstischer Nebel, der aus dem lauwarmen Kompostmaterial dampft. Hier sind mikrobiologische Prozesse am Werk. „Bei der Verarbeitung entsteht Wärme“, erklärt Fehrmann den Nebelvorhang. Erdgeruch mit einer leicht stechenden Kompostnote liegt in der Hallenluft. Damit der nicht nach Außen dringt, wird die Luft am Standort Kaditz mit sogenannten Biofiltern gereinigt, erklärt Fehrmann. Der komplette Kompostierungsprozess von Grünschnitt und Laub dauert 14 bis 16 Wochen. Anschließend wird kräftig gesiebt.

Problem: Plastikteile im Laub

Die dafür vorgesehene Maschine ähnelt einer überdimensionalen Waschmaschine und nennt sich Trommelsieb. Sie trennt Steine, Gehölz und andere blinde Passagierstücke vom Kompost. Ein großes Problem ist Plastik. Denn unter dem eingesammelten Straßenlaub befinden sich häufig etwas Verpackungsmüll oder Plastikteile. Es ist schwierig, diese Verunreinigungen aus der Masse zu filtern. Mechanisch, mit Sieben und sogenannten Windsichtern, die mit Luftströmung arbeiten, versucht das Unternehmen, die Plastikteile vom Rohstoff zu trennen. Noch effektiver wäre wohl eine korrekte und aufmerksame Mülltrennung – jeder kann mithelfen, in dem er sowohl in der Tonne, aber auch auf der Straßen darauf achtet, dass Plastik nicht in den biologischen Kreislauf gelangt.

Aus dem ehemaligen Laubabfall ist nach mechanischer Zerkleinerung, biologischer Verrottung und sorgfältiger Siebung Kompost geworden. Der sogenannte Rohkompost kann direkt verwendet werden. Die Humuswirtschaft verkauft ihn an Landwirte – und für Gärtner kommt er als Fertigkompost auf den Markt. Oder er wird veredelt. Dazu wird der gesiebte Kompost mit Erde vermischt und es entsteht neuer Mutterboden.

