Dresden

Elf Kinder sind am Dienstag, dem 22. Februar 2022, im Universitätsklinikum (UKD) Dresden zur Welt gekommen: sieben Jungen und vier Mädchen. Das erste Kind, ein Junge, erblickte um 0.43 Uhr das Licht der Welt, das Letzte, wieder ein Junge, um 23.28 Uhr. Freilich dürften Geburten an besonderen Schnapszahl-Daten wie diesem recht beliebt sein.

Tatsächlich führte das Team aus Ärzten, Pflegern und Hebammen sogar zwei geplante Kaiserschnitte durch – allerdings waren die „medizinisch notwendig und mit Blick auf die Gesundheit der Frauen und ihrer Kinder auf diesen Tag geplant“, heißt es seitens des UKD.

Keine Kaiserschnitte zu Wunschdaten

Denn auch an beliebten Tagen führe das Team im Kreißsaal keine Kaiserschnitte zu Wunschdaten durch, sagt Prof. Cahit Birdir, Leitender Oberarzt für Geburtshilfe und Pränataldiagnostik. „Sie werden nur streng nach medizinischen Indikatoren vorgenommen.“ Alles andere sei aus ethischen Gründen inakzeptabel. Schließlich sei ein solcher Eingriff immer auch mit Risiken verbunden, die die Frauen nicht leichtfertig in Kauf nehmen sollten.

Exakt gleich viele Babys kamen am Dienstag im Übrigen am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) zur Welt. Fast so, als hätten sie sich abgesprochen. Zehn Mütter hatten auf der dortigen Geburtsstation in den Wehen gelegen und vier Mädchen und sieben Jungen geboren. Eine Zwillingsgeburt sei dabei gewesen, teilte die Verantwortlichen des Krankenhauses mit. Um 1.39 Uhr ging es los, um 23.03 Uhr registrierte das Team die letzte Geburt.

Damit kamen an den beiden sächsischen Unikliniken mehr Babys zur Welt als am vergangenen Schnapszahl-Datum: In Leipzig waren es am 2. Februar 2022 fünf Kinder, in Dresden acht.

Von ffo