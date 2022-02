Dresden

Die vergangenen zwei Jahre waren auch für den Öffentlichen Nahverkehr keine leichten. Die Fahrgastzahlen sind gesunken und damit auch die Einnahmen. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) spricht von einer „schweren Erkältung“. Planlos stehen Stadt und Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) aber nicht da – im Gegenteil: Am Freitag stellten sie gemeinsam Pläne vor, wie der ÖPNV wieder näher an die Leute gebracht werden soll.

Neue Busse: Mehr Diesel statt Elektro

Ein Plan ist die Erneuerung des Fuhrparks der Dresdner Verkehrsbetriebe. 94 neue Busse wurden angeschafft, darunter 74 Dieselbusse „modernster Art“, wie Andreas Hemmersbach, Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe, erklärte. 28 der neuen Busse seien bereits im Einsatz, der Rest solle bis Mitte 2023 folgen. Diese Investition hat die DVB 32,5 Millionen Euro gekostet, 8,7 Millionen Euro wurden vom Land gefördert. Zu den Dieselbussen gesellen sich 20 Elektrobusse, die im Frühjahr nach Dresden kommen sollen. Ab Sommer fahren sie dann auf den Linien 68 und 81.

Der Frage, warum nicht gleich ausschließlich Elektrobusse gekauft werden, beantwortet Andreas Hemmersbach mit verschiedenen Argumenten: Reichweite, Hürden bei der Ladeinfrastruktur und Kosten seien noch nicht auf dem Level, dass sich ein kompletter Umstieg lohnen würde. Für die Elektrobusse haben die DVB 19,3 Millionen Euro gezahlt, 13,4 Millionen Euro wurden gefördert.

Neue Großbaustelle am Neustädter Bahnhof

Eine weitere Investition wird bereits seit Jahren vorbereitet: die neuen Straßenbahnen für Dresden. Ab Mai soll die Neue auf der Linie 2 eingesetzt werden, danach folgt Linie 3. Die insgesamt 30 neuen Stadtbahnwagen haben 130 Millionen Euro gekostet, 100 Millionen wurden gefördert. Bis Herbst 2023 sollen alle ausgeliefert sein. Diese Investition sei unter anderem nötig, weil die jetzigen Straßenbahnen schon so alt seien, dass kaum noch Ersatzteile zu bekommen seien, sagt Hemmersbach.

Investiert werden muss auch in Dresdens Straßen, damit die neuen Busse und Bahnen vernünftig rollen können. Eine Großbaustelle, die schon seit 2021 läuft, ist die Großenhainer Straße. Mithilfe mehrerer Baufelder haben sich die Arbeiter Stück für Stück nach vorn gearbeitet und Simone Prüfer, Leiterin des Dresdner Straßen- und Tiefbauamtes hat für die Verkehrsteilnehmer eine gute Nachricht: Im Sommer soll die Großenhainer freigegeben werden, man liege gut im Zeitplan. Die Freude währt jedoch nur kurz, denn unweit davon soll ab Juli die Holperpiste unter der Eisenbahnbrücke am Neustädter Bahnhof in Angriff genommen werden. Die wird rundum erneuert, inklusive der unterirdischen Medien. Außerdem erweitern die Verkehrsbetriebe das Baufeld bis zur Antonstraße.

Neue Haltestelle für Stauffenbergallee

In Kleinzschachwitz stehen die Berthold-Haupt-Straße sowie die Gleisschleife auf dem Plan, hier sind noch Hochwasserschäden von 2013 zu beseitigen. Danach passt auch hier der neue Stadtbahnwagen hindurch und die Haltestellen Heckenweg, Meußlitzer Straße sowie der Endpunkt Kleinzschachwitz werden barrierefrei ausgebaut. Kosten für das gesamte Vorhaben: 10,3 Millionen Euro, neun Millionen werden gefördert.

Neben etlichen Haltestellen, die in diesem Jahr barrierefrei ausgebaut werden sollen, steht eine ganz besonders im Fokus: die Haltestelle Stauffenbergallee. Hier soll bald die neue Gemeinschaftsschule eröffnen. Stadt und DVB wollen die Station für die Schüler sicherer gestalten. Dafür werden die schmalen Halteinseln verbreitert und es wird eine Fußgängerampel installiert.

Die Haltestelle Staufenbergallee soll so ausgebaut werden, dass Schüler der neuen Gemeinschaftsschule sicher ein- und aussteigen können. Quelle: Anja Schneider

Mobi-Shuttle: Öffentlicher Nahverkehr von Tür zu Tür

Eine große Innovation, die gleichzeitig als Forschungsprojekt läuft, ist das sogenannte Mobi-Shuttle der DVB. Dabei handelt es sich um Kleinbusse, die von den Fahrgästen bestellt werden können. Sie sollen vor allem vorhandene Lücken im Liniennetz schließen und vorerst in Pieschen, Neustadt und Klotzsche eingesetzt werden. Im Mai geht es los. 2023 soll noch Weixdorf dazukommen. Der Test läuft zunächst bis 2024 und wird dann ausgewertet. Am Wochenende sollen die Mobi-Shuttles rund um die Uhr im Einsatz sein, in der Woche zwischen 4 und 1 Uhr.

Andreas Hemmersbach hofft, dass er damit die bequemen Dresdner in den Öffentlichen Nahverkehr locken kann: „Oft fällt die Entscheidung auf das Auto, weil es direkt vor der Tür steht. Diese Lücke wollen wir mit dem Mobi-Shuttle schließen.“ Was der Service kosten soll, wollte Hemmersbach noch nicht konkret verraten. Der Preis wird aber von verschiedenen Faktoren abhängen: Zunächst solle das Shuttle nicht mit dem Linienverkehr parallel fahren. Das wird im Preis deutlich. Wenn also jemand das Shuttle bestellt, um vom Wilden Mann zum Albertplatz zu fahren, wird das ähnlich viel kosten, wie mit dem Taxi, erklärt Hemmersbach. Denn auf dieser Linie könne man auch einfach in die Linie 3 steigen. Wenn ein solches Angebot jedoch fehlt, sollen Abo-Kunden das Shuttle sogar kostenfrei nutzen dürfen, Nicht-Abonnenten zahlen dann den Preis für eine Einzelfahrt.

Von Lisa-Marie Leuteritz