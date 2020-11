Dresden und Corona: „Informieren Sie selbstständig Kontaktpersonen!“

Dresden

Warum verbreitet sich Corona so rasant? Blick auf eine Terminkette: Am 2. November wird ein Patient von seinem Hausarzt getestet. Am 4. November meldet das Labor an den Arzt und das Gesundheitsamt den positiven Befund. Am 6. November schreibt das Gesundheitsamt einen Brief an den Patienten. Dieser wird von „Post Modern“ am 9. November gestempelt und steckt am 10. November beim Betroffenen im Briefkasten.

Eine Woche nach dem Befund kommt erst der Brief

In dem mit „Bekanntgabe Ihres positiven Covid-19-Testergebnisses, Quarantänebescheid, Auskunftaufforderung“ überschriebenen Brief heißt es: „Am 4. November erhielt das Gesundheitsamt Dresden das Ergebnis Ihres Abstrichtests. Sie sind Covid-19-positiv. Wir bitten Sie, uns notwendige Angaben an folgende Adresse zu übermitteln... Angaben zu Ihrer Person, Tag der Erkrankung oder Mitteilung, wenn Sie nicht erkrankt sind, Symptomatik, berufliche Tätigkeit, Ihre Telefonnummer/E-Mail, Angaben zu Ihren Kontaktpersonen: Name, Vorname, Telefonnummer, Wohnanschrift, letzter Kontakt am...“.

Erst eine Woche nach Vorliegen des Befundes beginnt die Behörde mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen. Die in dieser einen Woche ihrerseits wiederum diverse Kontakte hatten. Bringt es etwas, nach sieben Tagen noch Kontakte nachverfolgen zu wollen? Warum dauert das so lange?

Das Gesundheitsamt verweist auf die hohen positiven Fallzahlen und die damit verbundenen organisatorischen Vorkehrungen. „Das Gesundheitsamt hat sich in den letzten zwei Wochen anders aufgestellt. Es wurden und werden sehr viele neue Mitarbeiter eingearbeitet und Strukturen neu organisiert. So werden neben mehr Personal auch Fachteams gebildet, um Zuständigkeiten klarer abzufassen und Expertise für bestimmte Themenschwerpunkte zu bündeln“, heißt es in einer schriftlichen Antwort auf eine DNN-Anfrage.

Gesundheitsamt verweist auf die Internetseite

Gleichzeitig arbeite das Gesundheitsamt daran, die Kommunikation zu verbessern. Die Behörde verweist auf die Internetseite www.dresden.de/corona, auf der klare Handlungsanweisungen für positiv getestete Personen und Kontaktpersonen zu finden seien. „Damit gibt es bereits Informationen zu den nächsten Schritten im Falle einer persönlichen Betroffenheit, noch bevor eine Rückmeldung durch uns möglich ist. Wir appellieren hier klar an die Eigenverantwortung des Einzelnen, sich und sein Umfeld zu schützen“, so das Gesundheitsamt.

„Informieren Sie selbstständig Kontaktpersonen!“

Auf der Internetseite sind tatsächlich umfangreiche Angaben zu Symptomen, zum Verhalten im Verdachtsfall, zu Testmöglichkeiten und zum Verhalten bei einem positiven Testergebnis zu finden. Wichtigste Regel: „Begeben Sie sich sofort in häusliche Isolation!“ Die Information über das Testergebnis wird dem Gesundheitsamt vom Arzt oder Labor gemeldet, der Betroffene muss nichts unternehmen. Er erhält automatisch den Bescheid vom Gesundheitsamt – gegenwärtig mit fünf bis sieben Tagen Verzug.

Positiv Getestete können aber schon vorab ihre Kontaktpersonen in eine Excel-Tabelle eintragen, die auf der Internetseite zu finden ist und diese an die E-Mail-Adresse gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de schicken. „Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf, bitten aber aufgrund der steigenden Fallzahlen um Ihr Verständnis, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann“, heißt es auf der Internetseite. Es folgt der Ratschlag: „Informieren Sie selbstständig Kontaktpersonen der Kategorie I.“

Von Thomas Baumann-Hartwig