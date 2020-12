Dresden überschreitet am zweiten Tag in Folge die Inzidenz von 200

Dresden

Die Corona-Ampel in Dresden steht weiter auf dunkelrot: Das Robert-Koch-Institut ( RKI) in Berlin errechnete am Vormittag einen Inzidenzwert von 227,2. Es ist der zweite Tag in Folge, an dem die Forschungseinrichtung für die Landeshauptstadt auf einen Wert von höher als 200 kommt. Am Montag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden nach den Angaben aus Berlin 228,6.

Ab Sonnabend Verschärfungen, wenn der Trend anhält

Sollte der Trend die Woche über anhalten, kommt es ab Sonnabend zu einer Verschärfung der Corona-Regeln in Dresden. Dann gelten weitreichende Ausschank- und Konsum-Verbote für Alkohol im öffentlichen Raum und Ausgangsbeschränkungen. Fünf Tage in Folge über 200 ist der Wert für diese Einschränkungen.

Eigentlich hätte die Stadt die Regeln längst verschärfen müssen, denn nach Berechnungen des Gesundheitsamtes liegt die Inzidenz schon seit acht Tagen über der Marke von 200. Das Gesundheitsamt verfügt über die aktuellsten Werte, während das RKI die Daten zeitverzögert über die Behörden der Bundesländer gemeldet bekommt. Am Montag hatte das Gesundheitsamt einen Wert von 262,4 errechnet, während das RKI auf 228,6 kam.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beschreibt, wie viele Menschen auf 100 000 Einwohner sich in den vergangenen Tagen mit dem Corona-Virus angesteckt haben – und positiv getestet wurden.

