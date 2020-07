Dresden

Stolz führt Maik Zumpe durch seinen Kleingarten. Seit sieben Wochen baut er mit seiner Familie Obst, Gemüse und Kräuter an. Die ersten Früchte sind schon zu sehen: Hier Kohlrabi, da Blumenkohl, an einer anderen Ecke Fenchel und Radieschen. „Das wird Porree und das sollen mal Möhrchen werden“, sagt der Hobbygärtner und zeigt auf die dazugehörigen Stellen in der Erde. Zumpe ist einer der Pächter der neuen Kleingartenanlage an der Reicker Straße. 130 Parzellen sollen hier als Ersatzflächen für den Wissenschaftsstandort Dresden-Ost entstehen.

23 von geplanten 130 Parzellen bereits vergeben

Die ersten 23 übergab die Stadt am Freitag an den Kleingartenverein „Reichsbahn Dresden-Süd“ und den Stadtverband der Dresdner Gartenfreunde. Die Umsiedlung der Kleingärten sei notwendig gewesen, um Unternehmen und Investoren attraktive, zusammenhängende Flächen anbieten zu können, sagt Robert Franke vom Amt für Wirtschaftsförderung. Mit dem Wissenschaftsstandort in Gruna soll eine neue Adresse für die Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Innovation entstehen.

Hintergrund ist das Kleingartenentwicklungskonzept

Hintergrund der neuen Grünflächen an der Reicker Straße ist das Kleingartenentwicklungskonzept, das der Stadtrat am 4. Juni zum zweiten Mal fortschreiben ließ. Es sieht die quantitative und qualitative Aufwertung der Kleingartenlandschaft für die nächsten 15 Jahre vor und dient der Stadt als Handlungsgrundlage für die notwendigen Schritte. Mit den neuen Parzellen ist laut Detlef Thiel bereits ein erster Bestandteil des Entwicklungskonzeptes umgesetzt.

Besonderes Augenmerk auf Umweltschutz

Wie Thiel berichtet, legte die Stadt bei den neu entstandenen Kleingärten ein besonderes Augenmerk auf Umweltschutz. Um die Zauneidechsen, die in dem Gebiet zahlreich vorkommen, zu schützen, ist bereits eine mit Sandsteinen gefüllte Gabionenmauer entstanden, wo die Tiere leben und Eier ablegen können. Zudem fordert Thiel die Nutzer der Anlage auf, „ihre Gärten naturnah zu pflegen“. Das Umweltamt habe deshalb auch Hinweise erarbeitet, um die Kleingärtner bei den Pflegearbeiten zu unterstützen.

Die Fertigstellung der neuen Anlage kostet rund 450.000 Euro und wird vom Amt für Wirtschaftsförderung finanziert. Für 2021 ist an der Reicker Straße der Bau weiterer etwa 110 Parzellen geplant.

Von Laura Catoni