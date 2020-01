Dresden trödelt bei Anträgen auf Fördermillionen für Schulen

Am 13. Februar, 21.50 Uhr signalisieren alle Kirchenglocken Dresdens den Beginn der Bombardierung der Stadt vor 75 Jahren. Ein starkes Symbol demütigen Gedenkens an Kriegsopfer, gerade an der Gedenkstätte Altmarkt. Dort werden sich dieses Jahr jedoch wohl die unwürdigen Szenen des vergangenen Jahres wiederholen.