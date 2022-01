Dresden

Dass in Dresden die Uhren anders ticken, ist keine neue Erkenntnis. Da gibt es beispielsweise exzellente Forscher, die ihrer Zeit weit voraus sind. Oder Ewiggestrige, die analog zur Uhr zwar auch im Kreis laufen, aber trotzdem nie in der heutigen Zeit ankommen. Zeit ist eigentlich relativ – oder eben das, „was man von der Uhr abliest“, wie es Albert Einstein mal formulierte. Aber: Auch das hat in Dresden von Zeit zu Zeit so seine Tücken.

Mit seiner Höhe von 100 Meter und 30 Zentimeter überragt der Rathausturm in der Dresdner Altstadt alles andere, stellt sogar den Turm des Schlosses um knappe drei Zentimeter in den Schatten. Das klappt zwar nur mit dem Trick durch den Rathausmann, war damals aber mal eine klare Ansage in Richtung König Friedrich August III., den die Zeichen der Zeit einige Jahre später dann ohnehin eingeholt hatten. Was die Stunde schlägt, verkündet seither von höchster Stelle die gewaltige Turmuhr des Neuen Rathauses.

Zifferblatt mit vier Meter Durchmesser

Allein die Zifferblätter bringen es auf einen Durchmesser von jeweils vier Meter, die Minutenzeiger messen zwei, die Stundenzeiger immerhin noch 1,40 Meter. Eine Uhr, die weithin sichtbar ist und – Handy und Smartwatch hin oder her – vielen Dresdnern und Gästen der Stadt zur zeitlichen Orientierung dient.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer es mit der Minute allerdings sehr genau nimmt, dem dürfte sich beim Anblick dieser hohen Instanz in den ersten Januartagen ein Lied aus der inzwischen fast 60 Jahre alten Zeichentrickserie „Der rosarote Panther“ ohrwurmartig in die Gehirnwindungen gefressen haben. „Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?“, leierte es dort einst im Abspann, und genau das fragten sich wohl auch etliche Betrachter der Dresdner Rathausuhr, wobei es in diesem Fall nicht „schon“, sondern „erst so spät“ war.

Mitarbeiter müssen immer wieder mal Rad drehen

Vier, je nach Blickwinkel gar fünf Minuten war die Dresdner Rathausuhr hinterher, wie ein Vergleich mit der doch sehr genau geeichten Zeitanzeige des Mobiltelefons oder einfach der Blick hinüber zur Kreuzkirche und ihrem ebenfalls mit Zifferblatt und Zeigern bestückten Turm verrieten. Nun liegt der Verdacht zwar nahe, dass die Uhren der Verwaltung grundsätzlich langsamer gehen – was mit Blick auf die Relativitätstheorie (Stichworte: Beamtenmikado und Zeitdilatation) jedoch eine recht unsinnige Annahme ist.

Um das Phänomen zu erkunden, muss gar nicht Albert Einstein bemüht werden, es genügt eine einfache Nachfrage bei der Verwaltung im Rathaus. Dort verweisen die Mitarbeiter des städtischen IT-Betriebs wiederum auf die Tatsache, dass es sich bei dem Uhrwerk im Rathausturm um ein mechanisches handelt, „welches regelmäßig nachgestellt werden muss.“ Mindestens einmal im Monat sind die Mitarbeiter deshalb gefragt, drehen dann gewissermaßen am Zeiger, damit Dresden wieder in seinen Takt zurückfindet.

Wetter ist entscheidender Faktor

Tatsächlich hatten das Fachleute erst kurz vor Weihnachten erledigt. Doch die Genauigkeit mechanischer Uhrwerke, so heißt es, sei besonders durch Schwankungen der Außentemperaturen beeinflussbar. Die Verwaltung verweist auf die kalten Temperaturen zu Weihnachten und das milde Wetter zu Silvester. Deshalb musste Mitte Januar außerplanmäßig eingegriffen werden: „Ein solches frühzeitiges Nachstellen der Rathausturmuhr wird im Allgemeinen spätestens bei vier Minuten Abweichung von der exakten Uhrzeit durchgeführt.“

Nach der „Zeitumstellung“ im Rathausturm hatte die Uhr dort sogar einen kleinen Vorsprung. Quelle: Anja Schneider

Nun mag es kleinlich sein, nachdem die Dresdner gleich mehrere Tage hinten dran waren, noch darauf hinzuweisen, dass nach der Umstellung die Rathausuhr plötzlich sogar einen kleinen Vorsprung hatte. Viel entscheidender ist ohnehin eine noch andere Erkenntnis: Denn wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.

Die Uhr ist übrigens nicht das einzige Kuriosum im Dresdner Rathaus. Wer wissen möchte, warum es verboten ist, das Gebäude mit Luftballons zu betreten, sollte sich die Zeit nehmen und hier weiterlesen.

Von Sebastian Kositz