Dresden testet kontaktlose Ampelschalter

In der Landeshauptstadt wird aktuell ein Pilotprojekt durchgeführt, um Fußgängerampeln zukünftig per Wärme oder Radar zu betätigen. Mit Nahfeld-Radartaster und ThermiCams würden gegenwärtig zwei Alternativen getestet, um den Vorgang einfacher und kontaktlos zu gestalten, heißt es aus dem Straßen- und Tiefbauamt.

„Auch wenn wir uns noch am Anfang der Testphase befinden, sind die bisherigen Erfahrungen zur Fußgänger- und Radfahrdetektion durchweg positiv. Beide Varianten bieten viel Potenzial. Nach Beendigung der Pilotprojekte werten wir aus, wie stabil die Erkennung der Fußgänger und Radfahrer ist und wie die Akzeptanz bei den Bürgern ausfällt“, erklärt Simone Prüfer, Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes. Die Testphase soll bis Dezember andauern.

Nahfeld-Radartaster sind in der Lage, Fußgänger und Radfahrer im Abstand von bis zu einem Meter zu erkennen. Das erste Pilotprojekt wurde Mitte März an einer Fußgängerampel auf der Kesselsdorfer Straße, Nähe Haltestelle Bünaustraße gestartet.

Eine ThermiCam erkennt Fußgänger und Radfahrer hingegen per Wärmebildmessung in frei definierbaren Feldern. Die Technik kann zwischen verschiedenen Lauf- beziehungsweise Fahrtrichtungen unterscheiden. Sie erlaubt zudem, Grün für Nachzügler zu verlängern und große Fußgängergruppen im Verkehrsablauf zu bevorrechtigen. Die Test-Ampel befindet sich an der Kreuzung Hamburger Straße und Flügelweg. An der Grundschule Naußlitz im Bereich der Saalhausener Straße und Düsseldorfer Straße entsteht ebenfalls eine neue Fußgängerampel, die mit einer ThermiCam ausgerüstet wird. Der Bau beginnt im Juli, in Betrieb soll sie im September gehen.

Besonders beim Nahfeld-Radartaster sei die Aufmerksamkeit der Fußgänger gefragt, denn der Taster sieht ähnlich aus wie das bekannte Drücker-Modell. Zentral für die Auswertung des Pilotprojektes wird daher, ob die Fußgänger die neue Technik erkennen und nicht unnötigerweise trotzdem den Taster betätigen. Dieses Problem ergibt sich bei der ThermiCam nicht. Hier wird über die Ampel per „Signal kommt“ signalisiert, dass keine Grünanforderung nötig ist.

Ein Vorteil der ThermiCam gegenüber der Nahfeld-Radartaster sind Simone Prüfer zufolge die flexibel definierbaren Flächen, in denen Fußgänger erfasst werden können. Beim Nahfeld-Radartaster ist das Detektionsfeld starr mit festgelegtem Öffnungswinkel. Im Nahfeld-Radartaster lassen sich hingegen Blindentaster integrieren. Bei Anwendung der ThermiCam soll es für sehbehinderte Menschen einen zusätzlichen Blindentaster geben. Die Kosten für eine Wärmebildkamera belaufen sich auf rund 1 800 Euro, ein Radartaster kostet etwa 800 Euro.

