Dresden

Reichlich eine Woche vor der Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai sucht Dresden noch Wahlhelfer. Man habe zwar mehr als 4400 Freiwillige für den Wahlgang, bei dem auch Ortschaftsräte und erstmals auch Stadtbezirksbeiräte gewählt werden, gefunden, es gebe aber noch einige Engpässe, sagt Wahlleiterin Sandra Engelbrecht. So mangelt es in Leuben an Wahlvorstehern, also Ehrenamtlichen mit Erfahrungen als Wahlhelfer. Außerdem werden für die Briefwahl noch Helfer in allen Funktionen gesucht. Interessierte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0351/ 488 11 18 bei der Stadtverwaltung zu melden.

Von uh