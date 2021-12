Dresden sucht Wohnungen für Flüchtlinge

Dresden

Die Stadtverwaltung sucht ab Januar zusätzlichen Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge. Benötigt werden Unterkünfte unterschiedlicher Größe von 1-Raum- bis 5-Raum-Wohnungen, aber auch Gemeinschaftsunterkünfte zur zentralen Unterbringung für bis zu siebzig Bewohner.

Die Landeshauptstadt ist dabei Mieterin und Ansprechpartnerin rund um das Mietverhältnis. Die Wohnungsgrundrisse sollten keine beziehungsweise nur kleine Durchgangszimmer enthalten. Gefragt sind auch barrierefreie Räumlichkeiten sowie Wohnungen in der Nähe zu medizinischen Einrichtungen.

Anbieter geeigneter Objekte werden gebeten, ihre Mietangebote inklusive Informationen zu Art, Größe, Mietpreis und Grundrissplänen zeitnah an die Landeshauptstadt zu übermitteln. Ein Anspruch auf Vertragsabschluss besteht nicht.

Angebote sollten spätestens bis zum 14. Januar an die Landeshauptstadt Dresden gesendet werden, per Post an das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung, Sachgebiet 65.61, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden oder E-Mail an 65-mietvertragsverwaltung@dresden.de. Anfragen per Telefon unter

0351 488 38 51.

