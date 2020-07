Dresden sucht Ideen für Fritz-Förster-Platz

Dresden

Eigene Design-Vorschläge zur Gestaltung des Fritz-Förster-Platzes können Bürgerinnen und Bürger noch bis 9. August im Internet einreichen. Auf Grundlage eines 3D-Stadtmodells haben die Dresdner dabei die Möglichkeit, im Rahmen der „Online Co-Design“-Kampagne ihre Ideen zur Stadtentwicklung mit Hilfe eines interaktiven Designwerkzeugs zu visualisieren.

Seit Montag sind in einer Online-Galerie die bisherigen Entwürfe einsehbar. Sie können kommentiert werden. Ebenfalls seit Montag steht die Dokumentation der ersten Projektphase „Wissenskampagne“ auf der Internetseite des Beteiligungsverfahrens allen Interessierten zur Verfügung. In diesem Dokument sind die bisher wichtigsten Ideen und Verbesserungsvorschläge der befragten Bürger zur Gestaltung des Fritz-Förster-Platzes zusammengefasst und im einzelnen in Kurzform dargestellt.

www.dresden.de/fritz-foerster-platz

Von DNN