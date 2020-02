Dresden stoppt Pläne von Vorjohann für Schulstandorte

Dresden

Kurzer Prozess mit Ideen des früheren Bildungsbürgermeisters: Im Dezember hatte Hartmut Vorjohann ( CDU) Pläne für verschiedene Schulstandorte auf den Tisch gelegt. Demnach sollte – entgegen bestehender Stadtratsbeschlüsse – das Berufliche Schulzentrum „ Franz Ludwig Gehe“ seinen Standort am Leutewitzer Ring behalten.

Den zuvor vom Stadtrat beschlossenen Neubau für die Berufsschule an der Boxberger Straße wollte Vorjohann streichen. Den Standort am Leutewitzer Ring teilt sich die Berufsschule gegenwärtig mit dem Gymnasium Gorbitz. Auch das wollte Vorjohann kippen (DNN berichteten).

Vorjohann sah Sparpotenzial

Statt in Gorbitz sollte das Gymnasium am zentrumsnah geplanten Schulstandort Freiberger Straße eingerichtet werden. Dort wollte Vorjohann eine Oberschule und ein Gymnasium kombinieren. Die bisherige Beschlusslage des Stadtrats sah vor, auf dem Gelände nur die „150. Oberschule“ zu bauen. Vorjohann begründete seine Vorschläge unter anderem damit, dass in Gorbitz kein ausreichender Bedarf für ein Gymnasium bestehe. Auch die fünfzügige Oberschule an der Freiberger Straße sei zu groß. Sofort hagelte es heftige Kritik. Am 20. Dezember wurde Vorjohann sächsischer Finanzminister.

Und jetzt dreht die Stadt das Rad zurück: Bereits bei der ersten Diskussion im Fachausschuss sei ersichtlich geworden, dass dieser Vorschlag nicht konsensfähig sei, erklärte Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD), der derzeit auch für Bildung zuständig ist, auf DNN-Anfrage. „Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung entschlossen, diesen Vorschlag zurückzuziehen.“ Es werde „nach wie vor mit aller Kraft an der Entwicklung der benannten Schulstandorte gearbeitet“.

Genehmigung der Schulaufsicht

Inzwischen liege die Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde zur Schulnetzplanung vor. Daher werde „die aktuelle Beschlusslage mit Einrichtung einer fünfzügigen Oberschule an der Freiberger Straße, Einrichtung eines fünfzügigen Gymnasiums am Leutewitzer Ring und Verlagerung des Beruflichen Schulzentrums an die Boxberger Straße umgesetzt“, fügte Lames hinzu.

„Auch Gorbitz und Prohlis verdienen gute Schulen und diese Beschlüsse des Stadtrates müssen endlich umgesetzt werden“, freute sich SPD-Bildungsexpertin Dana Frohwieser über die „Vernunftentscheidung“ des Oberbürgermeisters.

Von Ingolf Pleil