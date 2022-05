Dresden stoppt Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden stellt ab Mitte Mai die Aufnahme und Registrierung von Flüchtlingen aus der Ukraine ein. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Dresden hat aktuell über 7400 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. „Legt man den Verteilungsschlüssel zu Grunde, der normalerweise beim Thema Flucht und Asyl in Sachsen angewendet wird, haben wir in Dresden als sächsische Kommune weit mehr als 2000 Menschen zusätzlich aufgenommen“, erklärt Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke).

Tausende Flüchtlinge in Transitunterkünften

Hinzu kämen tausende Flüchtlinge, die Dresden in den vergangenen Wochen für ein oder zwei Nächte in sogenannten Transit-Unterkünften versorgt habe. „Unser klares Ziel, dass kein Schutzsuchender alleine gelassen wird, haben wir erreicht. Auch haben wir aus humanitären Gründen viele Aufgaben übernommen, die eigentlich auf der Landesebene liegen“, erklärte die Bürgermeisterin.

Vor den Standorten des Sozialamtes in der Stadt würden sich angesichts der vielen Flüchtlinge immer wieder lange Schlangen bilden. Auch gebe es Berichte über Fälle, bei denen Leistungen wie der Mietkostenzuschuss für Flüchtlinge noch nicht ausgezahlt worden seien. Dresden betreue derzeit über 10 000 Flüchtlinge und Asylbewerber. Hinzu kämen die regulären Aufgaben des Sozialamtes. „Dies alles bringt uns an die Grenzen unserer Kapazitäten“, erklärte Kaufmann.

Dresden stellt Aufnahme und Registrierung ein

Dresden stelle deshalb ab 16. Mai vorübergehend die kommunale Registrierung und Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten ein. Das habe der zuständige Stab für außergewöhnliche Ereignisse festgelegt. Diese Festlegung gelte für alle Registrierungsanfragen – auch für solche von Menschen, die bei privaten Gastfamilien untergebracht seien. Das gelte so lange, bis der reguläre sächsische Zuweisungsschlüssel wieder eingehalten sei.

Flüchtlinge werden an Freistaat verwiesen

Registrierungsanfragen, die ab dem 16. Mai eingehen, werde die Ausländerbehörde Dresdens konsequent an die sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen auf der Stauffenbergallee verweisen. Das Verfahren sei mit der Landesdirektion Sachsen (LDS) abgestimmt. „Wir kehren damit zum regulären Zuweisungsverfahren zurück“, erklärt Kaufmann. „Für Menschen aus der Ukraine, die bereits bei uns registriert sind, ändert sich nichts“, so die Sozialbürgermeisterin. „In begründeten Ausnahmefällen, wie zum Beispiel zur Familienzusammenführung, kann auch weiterhin eine Registrierung erfolgen.“

Transitunterkünfte bleiben bestehen

Flüchtlinge, die neu in Dresden ankommen, würden weiterhin durch die Bahnhofsmission am Hauptbahnhof und die Stadt versorgt. Die sogenannten Transitunterkünfte blieben bestehen. „Zu dieser humanitären Verpflichtung stehen wir ohne Wenn und Aber“, so Kaufmann. Wer nach dem 15. Mai in Sachsen bleiben möchte, werde aber an die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes verwiesen. Von dort erfolge die Verteilung der Menschen auf die Landkreise und kreisfreien Städte.

Leistungen an 7400 Flüchtlinge ausgezahlt

Dresden habe an 7400 Flüchtlinge aus der Ukraine bisher mindestens einmal eine Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgezahlt. Das Gesetz sehe aber spätestens nach zwei Monaten eine erneute Vorstellung im Sozialamt vor. Das Amt vergebe dafür Termine auch außerhalb der Sprechzeiten. Neben der Leistungsauszahlung kämen aber auch viele Menschen, um Krankenbehandlungsscheine abzuholen oder über Mietangebote und Mietzahlungen zu sprechen. „Die Betreuung der Geflüchteten ist immer individuell, denn fast jeder Fall ist anders gelagert. Dies erfordert Zeit und entsprechende personelle Kapazitäten“, so Kaufmann.

Sozialamt erhält neue Stellen

Das Sozialamt habe zur Bewältigung der Situation kurzfristig 70 neue Stellen erhalten. Die Bewerbungsverfahren würden laufen, die ersten Einstellungen seien Ende Mai, Anfang Juni geplant. Gleichzeitig würden 36 Beschäftigte aus dem Jobcenter das Sozialamt unterstützen. Aus anderen Ämtern sollten außerdem 26 Mitarbeiter noch im Mai in das Sozialamt abgeordnet werden. „Man darf allerdings nicht vergessen, dass nicht nur das Sozialamt mit den Folgen des Ukraine-Krieges beschäftigt ist. Auch die Ausländerbehörde, das Jugendamt, das Amt für Gesundheit und Prävention, das Amt für Schulen oder der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen sind stark gebunden. Und durch die vergangenen zwei Jahre Pandemie sind in vielen Ämtern Aufgaben liegen geblieben“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Stadt bittet Vermieter um Geduld

Wenn Kriegsflüchtlinge eine Wohnung auf dem freien Markt gefunden haben, bestehe die Möglichkeit, dass das Sozialamt die Miete ganz oder teilweise übernimmt. Diese Anträge würden derzeit auch bearbeitet. Aufgrund der hohen Fallzahlen könne es aber durchaus Verzögerungen geben. „Wir bitten die Vermieter um etwas Geduld und darum, keine Mahnverfahren einzuleiten. Mit Ausstellung der Angemessenheitsbescheinigung wird die Zusage erteilt, dass die laufenden Mietkosten im Zuge der Leistungsberechnung als Bedarf anerkannt werden. Somit besteht für Vermieter die Sicherheit, dass sie im Fall des Leistungsbezugs ihrer Mieter die laufenden Mietkosten sowie die Kaution von ihren Mietern oder von der Behörde bezahlt bekommen“, versicherte Kaufmann.

Ab 1. Juni ist das Jobcenter zuständig

Ab dem 1. Juni 2022 sollen alle erwerbsfähigen Flüchtlinge aus der Ukraine ihre Leistungen über das Jobcenter beziehen. „Diesen Prozess müssen wir ebenfalls mit dem Jobcenter gemeinsam vorbereiten“, so Kaufmann. „Die Themen Wohnen, Gesundheit oder Behindertenhilfe verbleiben aber weiterhin bei der Stadt. Genauso wie die älteren, nicht mehr erwerbsfähigen Flüchtlinge.“

