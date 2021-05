Dresden

Die gute Nachricht zuerst: Trotz Corona hat Dresden im vergangenen Jahr einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Das kündigte Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) am Montag an. „Für den Jahresabschluss 2020 zeichnet sich ein Überschuss ab.“ Die schlechte Nachricht: Die Verwaltung muss das Geld gleich wieder ausgeben.

Das Rathaus hat am Montag eine Eilvorlage in die Gremien des Stadtrats geschickt, die dringende Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Höhe von rund fünf Millionen Euro auflistet. So will Lames für Corona-Selbsttests und Mund- und Nasebedeckungen für die Beschäftigten der Landeshauptstadt Dresden 1,3 Millionen Euro ausgeben. Hinzu kommen 633 000 Euro für die persönlichen Schutzausrüstungen von Beschäftigten des Gesundheitsamtes.

Gleichzeitig will sich Lames ein Budget von zwei Millionen Euro für kurzfristig anfallende Kosten zur Bewältigung der Pandemie sichern. Das Rathaus will aber auch den Vereinssport für Kinder und Jugendliche finanziell unterstützen. Die Sportvereine sollen für Corona-Tests 75 000 Euro erhalten. Laut Infektionsschutzgesetz können Kinder bis 14 Jahre kontaktlosen Sport im Freien in Gruppen von höchstens fünf Kindern ausüben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz höher als 100 ist. Trainer müssen dazu einen maximal 24 Stunden alten, negativen Corona-Test vorlegen.

150 Euro für Empfänger von Sozialleistungen

Dem Zoo Dresden will die Verwaltung die weggefallenen Eintrittsgelder wegen der angeordneten Schließung der vergangenen Monate ausgleichen. Mit den Mitteln sollen die weiterlaufenden Kosten beispielsweise für die Tierhaltung kompensiert werden. Rund 750 000 städtische Euro sollen zur Auszahlung kommen. Die vom Bund und dem Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Kompensationszahlungen würden nicht ausreichen, um die Einnahmeausfälle so auszugleichen, dass der Zoobetrieb vollständig gesichert werden kann, so Lames.

Das Sozialamt zahlt im Mai eine Einmalzahlung von 150 Euro an Empfänger von Sozialleistungen aus. Das Jobcenter nimmt die Einmalzahlungen automatisch ab der 19. Kalenderwoche vor. Die Einmalzahlung soll Haushalte mit geringem Einkommen entlasten, erklärte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke). Sie kritisierte, dass die 150 Euro erst jetzt ausgezahlt werden und nicht bereits „in der Stunde der größten Not“.

Von Thomas Baumann-Hartwig