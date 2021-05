Dresden stellt Weichen für Corona-Striezelmarkt

Dresden

Dresden bereitet sich auf einen Corona-Striezelmarkt 2021 vor. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) soll freie Hand bei der Gestaltung des historischen Weihnachtsmarktes erhalten, wenn es die Pandemielage erfordert. Das sieht eine Beschlussvorlage vor, die jetzt in den Gremien des Stadtrats beraten wird. So soll Hilbert das Recht erhalten, die Anzahl der Markthändler zu begrenzen und eine Abweichung von den festgelegten Marktsortimenten zu entscheiden.

Besucherströme entzerren

Die Corona-Pandemie erfordere zur Ermöglichung des Striezelmarktes ein angepasstes Verwaltungshandeln, heißt es in der Begründung des Vorschlags. „Das bedeutet, vor Zustellung der Zuweisungs- und Gebührenbescheide muss entsprechend der vorherrschenden pandemischen Situation und unter Berücksichtigung der vom Gesundheitsamt vorgegebenen Auflagen entschieden werden, wie viele Anbieter auf der verfügbaren Marktfläche platziert werden können“, erklärt Hilbert den Zweck der Vorlage.

So könnte es erforderlich werden, die Händler weiträumiger als nach dem ursprünglichen Konzept auf dem Altmarkt zu platzieren, um die Besucherströme zu entzerren. Das könnte zur Folge haben, dass weniger Händler als geplant für den Striezelmarkt zugelassen werden. „Um bei fortlaufendem, aber beherrschbarem Pandemieverlauf einen Markt zu ermöglichen, kann es somit erforderlich werden, den Verteilerschlüssel über alle Anbietergruppen einzukürzen“, erklärt Dirk Hilbert.

OB verspricht höchstmögliche Transparenz

Der neue, von den Beschlüssen der Gremien des Stadtrats abweichende Verteilerschlüssel werde dem Stadtrat unmittelbar nach der Festlegung mitgeteilt, verspricht der OB höchstmögliche Transparenz. Im vergangenen Jahr musste der Striezelmarkt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen. In anderen Regionen geht man allerdings nicht davon aus, dass in diesem Jahr Großveranstaltungen stattfinden können. München beispielsweise hat das Oktoberfest bereits abgesagt.

Von Thomas Baumann-Hartwig