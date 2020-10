Dresden

Klares Bekenntnis zum Experiment „ Universitätsschule“: Die Stadtverwaltung hat in ihren Haushaltsentwurf rund 24 Millionen Euro für die Laborschule eingestellt, die unter inhaltlicher Federführung der Technischen Universität als kommunale Schule geführt wird. Das Geld ist für die Sanierung des Schulgebäudes an der Cämmerswalder Straße, einen Erweiterungsbau und eine neue Turnhalle vorgesehen.

Bildungspolitiker der Stadtratsfraktionen begrüßten das Signal. „Ich freue mich, dass die Universitätsschule jetzt mit 24 Millionen Euro in den Haushalt eingeordnet ist“, erklärte Matthias Dietze, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. „Auch wenn damit nicht jeder konzeptionelle Traum in Erfüllung gehen kann – mit dieser Entscheidung wird der Weg frei für die Sanierung der Schule, die Errichtung eines Erweiterungsgebäudes sowie den Neubau einer Zweifeldsporthalle.“

Klares Bekenntnis der Stadt

Dass mit dem Schulhaus am Höckendorfer Weg eine standortnahe Auslagerungsmöglichkeit für die Bauzeit bestehe, trage sicherlich zu einem breiten Konsens bei, so Dietze. „Zur zügigen und innovativen Umsetzung der Neubauten könnte ich mir vorstellen, dass wir für den Erweiterungsbau die mit der modularen Holzbauweise gesammelten Erfahrungen beim Schilfweg nutzen“, erklärte der CDU-Stadtrat. Am Schilfweg soll ein zentraler Auslagerungsstandort für Schulen als innovativer Neubau entstehen.

„Ich freue mich sehr, dass im Verwaltungsentwurf für den Haushalt wieder rund 250 Millionen Euro für Schulbauinvestitionen eingeordnet worden sind“, sagte SPD-Bildungspolitikerin Dana Frohwieser. „Das ist ein starkes Zukunftssignal.“ Auch dass bis einschließlich 2023 mehr als 24 Millionen Euro für die Sanierung und Erweiterung der Universitätsschule zur Verfügung stünden, sei ein klares Bekenntnis der Stadt zu dieser wichtigen Weiterentwicklung der kommunalen Schullandschaft. „Gerade im Stadtbezirk Plauen ist diese Kapazitätserweiterung zudem dringend nötig.“ Es sollte aber nicht vergessen werden, dass es Ziel dieses Schulkonzeptes sei, eine heterogene Schülerschaft aus der gesamten Stadt zu erreichen, gab Frohwieser zu bedenken.

