Dresden

Mit dem Saisonstart der Freibäder werden ab 14. Mai auch die Öffnungszeiten in einigen Hallenbädern eingedampft. So hat der Schwimmsportkomplex Freiberger Platz künftig montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. An allen Werktagen außer Mittwoch ist Frühschwimmen von 6 bis 8 Uhr möglich, heißt es von der Dresdner Bädergesellschaft.

In der Schwimmhalle Bühlau läuft der Betrieb montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr, am Wochenende von 13 bis 19 Uhr. Frühschwimmer dürfen dienstags und freitags von 6 bis 8 Uhr kommen. In beiden Bädern gehen die Saunen in die Sommerpause.

Im Georg-Arnhold-Bad öffnet die Saunalandschaft nur noch von 14 bis 22 Uhr. Die Halle in Klotzsche bleibt vom 14. Mai bis 9. September gänzlich dicht.

Von DNN