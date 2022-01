Dresden startet Online-Diskussion über ein jüdisches Museum 

Dresden

Die Stadt startet ab dem 24. Januar eine Online-Veranstaltungsreihe mit dem Thema „Braucht Sachsen ein jüdisches Museum?“ Mit der Diskussionsreihe soll das Thema nun in die Öffentlichkeit getragen werden, heißt es in der Ankündigung.

Die Reihe startet am 24. Januar um 19 Uhr beginnend mit der Frage, ob Sachsen ein jüdisches Museum brauche. Unter anderem mit dabei Thomas Feist, Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für das Jüdische Leben, Annekatrin Klepsch, Bürgermeisterin für Kultur und Tourismus von der Partei „Die Linke“ sowie Vertreter der Technischen Universität Dresden und des Stadtmuseums.

Ort der dauerhaften Repräsentanz jüdischen Lebens

Am 1. März geht es um 19 Uhr weiter mit einer offenen Diskussionsrunde, ob das Museum in Dresden errichtet werden sollte. Am 22. März soll ab 19 Uhr mit Dresdnern diskutiert werden, welcher Standort in der Landeshauptstadt am Besten geeignet wäre.

„Mit der Eröffnung der Synagoge und des jüdischen Gemeindezentrums 2001 war zunächst städtebaulich eine Wunde geschlossen und der Neubau wurde der Jüdischen Gemeinde als ein Akt der Wiedergutmachung übereignet“, sagt Annekatrin Klepsch. Ein Ort der dauerhaften Repräsentanz jüdischen Lebens als Teil der Dresdner Stadtgeschichte sei bisher jedoch nicht entstanden.

Für diese Diskussionsrunden ist eine Voranmeldung per E-Mail drei Tage vor Veranstaltungsbeginn erforderlich. Danach wird der Einladungs-Link an die Teilnehmer übermittelt.

Anmeldung geschaeftsbereich-kultur@dresden.de

Von tik