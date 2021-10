Dresden springt beim Smart City Index um 18 Plätze nach vorn

Dresden

Dresden ist der Aufsteiger des Jahres: Im bundesweiten „Smart City Index“ kletterte die Landeshauptstadt um 18 Plätze auf Rang sechs. Das Digitalranking der deutschen Großstädte wird jährlich vom IKT-branchenverband Bitkom erhoben, der dafür in fünf Themenbereichen rund 11 000 Datenpunkte erfasst.

Als 24. des Vorjahres machte Dresden den größten Sprung aller Teilnehmerstädte: „Viele Städte haben Bedeutung und Chancen der Digitalisierung erkannt und machen Tempo, wie etwa der Aufsteiger des Jahres 2021 Dresden“, erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg.

Bürgerschaft wird eng mit eingebunden

Dresden ist laut Bitkom einer der führenden Hochtechnologie-Standorte Europas und nutzt digitale Technologien für die zukunftsgerichtete Stadtentwicklung. „Wie andere Kommunen auch, steht die sächsische Landeshauptstadt vor zahlreichen Herausforderungen wie etwa dem demografischen Wandel und dem Klimaschutz. Dafür werden in Dresden im Zusammenspiel aus Verwaltung, Wirtschaft, Forschung und Politik innovative Lösungen getestet und oft erfolgreich eingeführt“, lobt der Branchenverband. Eng eingebunden sei dabei die Bürgerschaft über Beteiligungsplattformen sowie im Zukunftsstadt-Projekt des Bundesbildungsministeriums.

Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, erklärte: „Unser Ziel ist es, die Lebensqualität für Dresdner ebenso wie die Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Wirtschaft dauerhaft zu erhöhen. Damit machen wir unsere Stadt fit für die Zukunft.“ In der städtischen Wirtschaftsförderung liefen die Fäden der diesjährigen Bewerbung zusammen: „Wir haben stadtweit zahlreiche Projekte, mit denen wir Dresden digitaler und damit auch klüger und grüner machen. Die Auszeichnung macht das sichtbar und spornt uns an, bei dieser immens wichtigen Aufgabe nicht locker zu lassen. Wir wollen uns dauerhaft in der Spitzengruppe etablieren“, sagt Franke.

Dresdner Experten forschen bereits an 6G

Dresdner Akteure aus Forschung und Wirtschaft sind für Smart-City-Lösungen in vielen Bereichen weltweite Schrittmacher. Über die 5G-Technologie wurde international frühzeitig an der Technischen Universität nachgedacht. Die Dresdner Experten im 5G Lab Germany forschen bereits an 6G, welches die Kommunikation weiter revolutionieren wird und in das der Bund 700 Millionen Euro investieren will. Die IT- und Software-Industrie ist mittlerweile der größte Arbeitsplatzgenerator in Dresden.

Auch die Stadtverwaltung Dresden nimmt beim Thema Smart City eine führende Rolle ein, erklärte der Amtsleiter, etwa in der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in Deutschland. So können die Bürger bereits über 80 verschiedene Verwaltungsleistungen per Onlineassistent elektronisch beantragen. Bis Ende nächsten Jahres sollen 200 Leistungen vollständig online verfügbar sein.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden bereits 100 000 Anträge in Dresden online eingereicht. Auch weitere elektronische Dienste wie Onlineterminvereinbarung mit 1000 Terminen wöchentlich und eParkschein mit 4500 Nutzungen wöchentlich würden intensiv genutzt.

Von T. Baumann-Hartwig