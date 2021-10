Dresden soll zwei Gemeinschaftsschulen erhalten

Dresden

Jetzt könnte es ganz schnell gehen: Schon mit Beginn des kommenden Schuljahres soll es in Dresden zwei Gemeinschaftsschulen in Trägerschaft der Stadt geben. Dazu soll der Stadtrat bis Ende des Jahres über die Umwandlung von zwei Schulen und die Anpassung ihrer Standorte entscheiden.

Gemeinschaftsschulen sind in Sachsen, durchgesetzt durch einen Volksantrag, erst seit August 2021 gesetzlich zugelassen. Die beiden Schulgemeinschaften haben den Antrag auf Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule bereits beschlossen.

Angebot links und rechts der Elbe

„Damit wird sowohl links als auch rechts der Elbe ein Angebot geschaffen“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) auf DNN-Anfrage. Laut seiner Vorlage soll die 151. Oberschule in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt werden. Sie soll sich dann „Gemeinschaftsschule Albertstadt“ nennen.

Die Einrichtung ist 2020 am Interimsstandort Seitenstraße neben der 30. Grundschule an den Start gegangen, ab Herbst 2022 soll der Unterricht in einem Neubau an der Königsbrücker Straße/Ecke Stauffenbergallee erfolgen. Dort können dann pro Jahrgang vier Klassen aufgenommen werden.

Mehr Platzbedarf

Entscheidet der Stadtrat sich für die Umwandlung der Schule, ist eine Grundschule als kooperierende Grundschule notwendig. Dies soll die 148. in der Neustadt werden.

An der Gemeinschaftsschule besteht die Möglichkeit, bis zum Abitur zu kommen. Die Sekundarstufe II soll dreizügig sein. Es muss also an dem bislang als Oberschule nur bis zur 10. Klasse geplanten Standort Platz für zusätzlich sechs Klassen gefunden werden. Dazu wurden laut Stadt drei Varianten geprüft.

Eine Möglichkeit wäre gewesen, den jetzigen Neubau nachträglich aufzustocken. Folgen: erheblicher Eingriff in bisheriges Gebäude, enorme Bauzeitverlängerung und Kostensteigerung von mindestens zehn Millionen Euro, lässt Donhauser in dem Verwaltungspapier vorrechnen. Daher sei diese Variante verworfen worden.

Verwaltung hat Favoriten

Favorit der Verwaltung ist Variante 2: Sie will die Räume anders zuschneiden und unter anderem zusätzliche Fachkabinette einplanen. Damit seien Mehrkosten von lediglich 450.000 Euro verbunden. Es müssten allerdings Kompromisse beim Schulkonzept gemacht werden. So stünde vermutlich für die oberen Klassen nicht immer ein separater Klassenraum zur Verfügung, müssten Fachkabinette möglicherweise dazu genutzt werden.

Für diese Variante ist eine Ergänzung denkbar. So könnte ein Anbau im Bereich der Sportfreianlagen vorgesehen werden, ein Kleinspielfeld kämen dann auf das Dach des Anbaus. Neben genehmigungsrechtlichen Risiken sei diese Variante auch mit Baukosten von derzeit geschätzten acht Millionen Euro verbunden. Allerdings gibt es eine gewisse Frist: Erst mit dem Aufwuchs der Schule bis zur 11. Klasse im Schuljahr 2028/29 wird es richtig eng.

Weiterführende Schule für blinde Kinder

Die Gemeinschaftsschule soll zudem eine Besonderheit aufweisen. Bislang gibt es in Dresden nur an der 153. Grundschule die Voraussetzungen um blinde Kinder zu unterrichten. An der Gemeinschaftsschule sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit blinde Kinder in Dresden auch das Angebot einer weiterführenden Schule haben.

„Die Entscheidungen über die Gemeinschaftsschulen sind keine Selbstläufer, die Stadträte müssen auch entscheiden, wie sie mit den Standorten umgehen wollen“, machte Jan Donhauser klar. Dabei gehe es auch um bislang in den Finanzplanungen für die nächsten Jahre nicht vorgesehene Ausgaben. Endgültig entscheiden müssen die Stadträte darüber dann bei einer weiteren Vorlage der Verwaltung zu den konkreten Bauschritten, die bis Ende des Jahres erarbeitet werden soll.

In ähnlicher Weise gilt dies auch für die zweite Gemeinschaftsschule. Die Stadträte sollen über die Umwandlung der Universitätsgrund- und der Universitätsoberschule entscheiden. Diese sollen dann „Universitätsgemeinschaftsschule“ heißen.

Großes Interesse an Universitätsschule

Die beiden Schulen sind als wissenschaftlich begleiteter Modellversuch 2019 gestartet. Gerade sind die Schulen mit 500 Schülerinnen und Schülern in den Jahrgangsstufen eins bis sieben in ihr drittes Schuljahr gestartet. Vor zwei Jahren hatte die neugegründete Schule mit 200 Schülern begonnen. Auch für das kommende Schuljahr 2022/23 verweist die Schule auf großes Interesse. Im September seien für die 75 verfügbaren Schulplätze in der Klassenstufe eins bereits über 160 Kinder angemeldet worden.

Bei der Auswahl werde die Schulleitung durch Vorschläge der Forschung unterstützt, hieß es, die eine repräsentative Stichprobe in der Schulgemeinschaft benötigt. An der Schule sollen neue Formen des Lernens und Lehrens erforscht werden. Dabei wird vor allem auch auf digitalen Möglichkeiten gesetzt.

Finanzielle Obergrenze für Ausbau

Die Schule ist an der Cämmerswalder Straße angesiedelt und benötigt schon mit ursprünglichem Konzept mehr Platz, mit der Gemeinschaftsschule wird der Bedarf durch die Abiturstufe noch größer. Ohnehin besteht an dem Standort mit altem DDR-Schulgebäude dringender Modernisierungsbedarf. Bis die bauliche Erweiterung an den Schulgrundstücken Cämmerswalder Straße und am Höckendorfer Weg, der einbezogen werden soll, abgeschlossen sind, soll die Cämmerswalder Straße mit Containern erweitert werden.

Das DDR-Gebäude an der Cämmerswalder Straße muss sowieso saniert werden. Quelle: Dietrich Flechtner

Für den nötigen Ausbau gibt es eine finanzielle Obergrenze. Die Stadt hat 24 Millionen Euro fest eingeplant und außerdem zugesagt, von der Schule eingeworbene Spenden bis zu 6,5 Millionen Euro in gleicher Höhe aufzustocken. Damit käme ein Maximalbetrag von 37 Millionen Euro zusammen. Es zeichne sich schon jetzt ab, so heißt es in der Vorlage, dass unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen Kompromisse beim Raumprogramm „gefunden werden müssen“.

Bei der Bauvorlage für den Standort Universitätsschule müsse ein Kassensturz erfolgen, sagte Jan Donhauser. „Wir müssen sehen, wie viele Spenden vorliegen und wo gegebenenfalls das übrige Geld herkommt, falls etwas fehlt.“ Möglicherweise werden dann Umschichtungen notwendig sein. Donhauser: „Wer A sagt muss auch B sagen.“

Von Ingolf Pleil