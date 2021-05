Dresden

„Das ist die Chance, dass das Projekt auch wirklich realisiert wird“, sagt Stadtbezirksamtsleiter André Barth, als das Thema waldpädagogisches Zentrum im Neustädter Stadtbezirksbeirat vorgestellt wird. Die Idee ist nicht neu: Die Dresdner Heide soll ein solches Zentrum bekommen, um die steigende Nachfrage nach waldpädagogischen Angeboten bedienen zu können. Dieser wird der Staatsbetrieb Sachsenforst derzeit kaum noch gerecht.

Die Dresdner CDU brachte das Thema Ende Januar 2020 mit einem Antrag ins Rollen. Darin steht, dass eine Stelle für Waldpädagogik geschaffen werden soll. Außerdem soll der Waldspielplatz Albertpark für das Projekt nutzbar gemacht werden.

Kooperation mit dem Sachsenforst geplant

Sämtliche waldpädagogischen Angebote für die Dresdner Heide werden aktuell von einer Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit des Sachsenforstes geplant. Dazu zählen Waldjugendspiele sowie bis zu 50 Waldführungen pro Jahr, heißt es in dem CDU-Antrag. Ziel solcher Angebote sind verbesserte Kenntnisse über Waldökologie und Forstwirtschaft. So könne auch das Konfliktpotenzial hinsichtlich Jagd minimiert werden. Doch die Nachfrage der Dresdner Schulen und anderen Interessierten übersteige die Kapazitäten der Revierleiter „um ein Vielfaches“. Deshalb will der Sachsenforst eine Stelle für Waldpädagogik schaffen und im Landeswald Revier Bühlau ein Waldpädagogisches Zentrum errichten.

Damit das Angebot stabil ist, brauche es eine zweite Stelle. Da die Stadt Dresden eh Teile der Dresdner Heide besitzt und auch Nutzer der pädagogischen Angebote wäre, schlägt die CDU in ihrem Antrag eine Kooperation mit dem Sachsenforst vor. Zum städtischen Teil der Dresdner Heide gehört unter anderem der Albertpark, welcher sich laut CDU-Antrag für das neue waldpädagogische Zentrum eignen würde. Dafür müssten jedoch die derzeit stillgelegten Hütten und Flächen saniert werden. Dies sollte bis Ende 2020 geschehen. Doch die Hütten sind noch immer in einem schlechten Zustand, passiert ist seitdem nichts.

Neubau des Zentrums noch nicht konkret

Inzwischen gibt es konkrete Pläne, die am Montag auch im Neustädter Stadtbezirksbeirat vorgestellt wurden. So soll ein Teil der Hütten abgerissen und nur die Toiletten, die Finnhütte und ein Aufenthaltsraum erhalten bleiben. Alle Hütten zu behalten, sei nach Aussage der Verantwortlichen finanziell nicht stemmbar. Stattdessen soll ein neues Gebäude für das Waldpädagogische Zentrum errichtet werden. Und zwar ziemlich genau in der Mitte des Waldspielplatzes. Dort soll dann der Waldpädagoge oder die Waldpädagogin ein Büro bekommen. Außerdem sind ein Tagungsraum, ein Raum für kleinere Gruppen, eine Küche, Sanitäranlagen, Lager- und Werkstattraum sowie eine Kühlzelle für das Wild geplant.

Der Neubau des Zentrums ist zwar noch nicht konkret geplant, trotzdem soll es noch in diesem Jahr Veränderungen auf dem Waldspielplatz im Albertpark geben. Dies ist der Beschlusskontrolle vom 25. Januar 2021 zu entnehmen – fast genau ein Jahr nach dem Antrag der CDU-Stadtratsfraktion. Mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ sollen bis Jahresende der Ballspielplatz und die anderen Spielplätze saniert werden. Auch der Abriss der nicht mehr benötigten Hütten soll noch dieses Jahr passieren.

Waldspielplatz gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts

Warum das waldpädagogische Zentrum länger auf sich warten lassen wird, erklärt die Dresdner Stadtverwaltung wie folgt: Die Genehmigungsplanung werde bereits viel Zeit erfordern. Man müsse sich erst noch um Fördermittel bewerben und bevor die Bescheide dafür nicht da sind, dürfe man nicht mit den zu fördernden Leistungen beginnen. Außerdem sei bisher noch nicht klar, ob das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ dieses Jahr wieder zur Verfügung stehe und das Projekt überhaupt eine Chance auf Förderung habe. Aber auch wenn es einen neuen Förderaufruf gibt, könnte es schwierig werden: Denn dafür müssen die Verantwortlichen 55 Prozent der Gesamtsumme als Eigenmittel nachweisen und die sind im nächsten Doppelhaushalt nicht vorgesehen.

Die Ideen sind die große Chance für die Waldspielplatz im Albertpark, den es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt. Zumindest wird seitdem auf der Fläche gespielt. 1990 errichtete das Jugendamt den Waldspielplatz, wie wir ihn heute kennen, jedoch damals noch mit Betreuung und Veranstaltungen. 2009 wurde der Spielplatz dann an einen freien Träger der Jugendhilfe übergeben und von diesem bis 2017 betrieben. Danach übernahm das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft den Spielplatz, jedoch ohne Betreuung. 2021 soll das Jahr der Sanierung werden. Der Stadtbezirksbeirat Neustadt wird die Planungen des Vorhabens waldpädagogisches Zentrum mit 70 000 Euro unterstützen. Im Juni wollen die Gremien erneut über das Projekt beraten.

Von Lisa-Marie Leuteritz