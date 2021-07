Dresden soll ein neues Herzzentrum bekommen

Dresden

Die ersten drei Monate sind geschafft. Seit fast 100 Tagen ist Jörg Scharfenberg der neue Geschäftsführer am Dresdner Herzzentrum. Er folgt auf Professorin Bärbel Held, die das Herzzentrum nach vier Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat. Angefangen hat Jörg Scharfenberg unter Umständen, denen noch keiner seiner Vorgänger gegenüber stand: mitten in der Corona-Pandemie.

In der Regel startet der Antritt eines neuen Geschäftsführers mit einer großen Betriebsversammlung. Anschließend, so war es der Plan von Jörg Scharfenberg, stehen Besuche in den einzelnen Abteilungen auf dem Plan. „Das war in dieser Situation sehr schwierig und wir mussten viele Treffen in den digitalen Raum verlegen“, sagt der 46-Jährige. Doch ein paar persönliche Besuche habe es bereits gegeben – mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.

Von der Sächsischen in die richtige Schweiz

Für Jörg Scharfenberg, gebürtiger Thüringer, ist es nicht das erste Krankenhaus, das er leitet. In den vergangenen sechs Jahren managte er das Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda, das wie das Herzzentrum zur Sana Kliniken AG gehört, der drittgrößten privaten Klinikgruppe Deutschlands. Erste Schritte im Gesundheitswesen machte Scharfenberg schon viel früher: „Nach meinem Abitur absolvierte ich meinen Zivildienst am Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena“, erzählt er.

Danach ging es für ihn an ebendiese Uni zum Studium der Betriebswirtschaftslehre. Nach einer Zeit als Trainee landete Jörg Scharfenberg schnell in der Führungsetage. Mit gerade mal 29 Jahren übernahm er die Geschäftsführung der Asklepios Sächsische Schweiz Klinik in Sebnitz. Nach acht Jahren ging es dann „in die richtige Schweiz nach Zürich“, wie der 46-Jährige berichtet und ergänzt schmunzelnd: „In dieser Zeit habe ich eine sächsische Frau aus Radebeul geheiratet“. Ihrer Sehnsucht nach Sachsen gab Jörg Scharfenberg schließlich nach und sie zogen 2015 zurück in den Freistaat, wo er dann als Geschäftsführer am Lausitzer Seenland Klinikum Hoyerswerda arbeitete.

Das größte Bauprojekt der Sana AG

Nun hat die Pendelei ein Ende und der neue Arbeitsplatz am Herzzentrum ist „auch mit dem Fahrrad erreichbar“, sagt Jörg Scharfenberg mit einem Lachen im Gesicht. Die kommende Zeit im Dresdner Herzzentrum beinhaltet etwas, was so schnell keinem Geschäftsführer passiert: Es soll gebaut werden. Und zwar groß und mit viel Geld. „Das neue Gebäude wird ein Leuchtturm für die Herzmedizin in Dresden“, sagt der Geschäftsführer stolz. Das derzeitige Haus ist nun 26 Jahre alt und stoße an strukturelle und räumliche Grenzen.

„Für die Herausforderungen der Zukunft brauchen wir mehr Platz“, sagt Scharfenberg. Und Geld. Allein der erste Bauabschnitt soll nach ersten Planungen rund 250 Millionen Euro kosten. Für den zweiten Abschnitt gebe es noch keine aussagekräftigen Zahlen, gibt Jörg Scharfenberg zu. Für die Sana Kliniken AG sei dies das größte Bauprojekt, was je auf dem Plan gestanden habe. 100 Millionen Euro stellt der Konzern dafür zur Verfügung. Das Problem: Für die restlichen 150 Millionen Euro gibt es noch keine schriftliche Förderzusage vom Freistaat Sachsen. Zwar sei das Projekt in den entsprechenden Ausschüssen schon vorgestellt und begeistert aufgenommen worden, sagt der Geschäftsführer. Aber die Zusage hänge noch vom Haushaltsbeschluss für 2022/23 ab.

Dass hier Ende 2027 Spitzenmedizin stattfinden soll, lässt sich derzeit noch nicht erkennen. Quelle: Anja Schneider

Ende 2027 soll Herzzentrum umziehen

Auch wenn das Geld noch nicht beisammen ist, einen Platz gibt es schon. Und viele Visionen. Entstehen soll das neue Gebäude an der Ecke Blasewitzer Straße/Fetscherstraße, wo einst die Container für Asylsuchende standen. Erste Visualisierungen seien laut Jörg Scharfenberg noch nicht final und für die Öffentlichkeit bestimmt. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Herzzentrum Ende 2027 am neuen Standort eröffnet werden. „So eine Chance hat man als Geschäftsführer nicht alle Tage – ein neues Gebäude von der Bodenplatte bis zum Dach mit zu planen“, sagt Jörg Scharfenberg und blickt mit Vorfreude auf die nächste Zeit am Dresdner Herzzentrum.

Von Lisa-Marie Leuteritz