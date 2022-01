Dresden

Die Stadt Dresden soll ein gut 12.000 Quadratmeter großes Waldgrundstück zwischen Stauffenbergallee und Jägerstraße in der Albertstadt kaufen. Das fordert Grünen-Stadtrat Torsten Schulze. Die Stadt soll die Fläche in ihren Besitz nehmen und als Grünverbindung zwischen der Dresdner Heide und den Elbwiesen erhalten, so der Stadtrat. Eine Unterschutzstellung als geschützte Landschaftsbestandteile müsse geprüft werden.

In den vergangenen Tagen hatte der Grundstückseigentümer die Waldfläche von einem forstwirtschaftlichen Unternehmen „auf Stock setzen“ lassen. Dabei wurden Bäume und Sträucher abgesägt, damit sie von Grund auf neu wachsen können. Anlass der Arbeiten seien Gutachten zum Zustand der Bäume gewesen, teilte der Besitzer mit. Der Wald sei als stark geschädigt und gepflegt eingeschätzt worden.

Anwohner fürchten Bebauung

Der Eigentümer bewegt sich mit seinem Vorgehen im rechtlichen Rahmen des Sächsischen und Bundeswaldgesetzes, so Schulze. Die Verwaltung könne juristisch nicht gegen die veranlassten Arbeiten vorgehen.

Anwohner haben vor wenigen Tagen als Reaktion auf die Fällungen eine Bürgerinitiative gegründet und eine Online-Petition gestartet, die schon über 1000 Unterstützer gefunden hat. In dieser Petition wird ein „Stopp des Kahlschlags“ und der dauerhafte Erhalt der Waldflächen gefordert. Die Anwohner befürchten, dass Teile des Grundstücks bebaut werden könnten.

Lesen Sie auch Baumfällung in der Dresdner Alberstadt: Ist das rechtens?

Schulze will die Initiative aufgreifen und mit einem Auftrag an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) dafür sorgen, dass die Flächen wiederhergestellt und dauerhaft als Grünzug gesichert werden.

Zur Petition: www.dresden.de/epetition

Von Thomas Baumann-Hartwig