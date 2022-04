Dresden soll Straßenbahnen und Busse beschleunigen

Dresden

Die Stadtverwaltung soll eine Arbeitsgruppe gründen, in der alle möglichen Maßnahmen geprüft werden, die zu einer Verkürzung der Fahrzeiten von Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet führen. Das hat der Stadtrat auf Antrag der Fraktion Die Linke am Mittwochabend beschlossen. Laut Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) stößt der Antrag allerdings eine längst geöffnete Tür auf: In der Stadtverwaltung arbeite schon seit mehreren Monaten eine Lenkungsgruppe „ÖPNV-Beschleunigung“, so Kühn.

Größtes Hemmnis: Fehlendes Plan- und Baurecht

Größtes Hemmnis beim Ausbau des ÖPNV-Netzes seien fehlendes Plan- und Baurecht, erklärte der Baubürgermeister. Die Verwaltung hoffe darauf, noch in diesem Jahr Baurecht für die Königsbrücker Straße zu erhalten. Bei der Umsetzung von kleineren Maßnahmen wie separaten Busspuren oder einer Bevorzugung von Bussen und Straßenbahnen an den Ampeln handele es sich um verkehrsrechtliche Anordnungen, die nicht die Stadtverwaltung erteilen könne, sondern das Landesamt für Verkehr.

In einer Debatte zur Attraktivität des ÖPNV sprachen sich zuvor Grüne und Dissidenten dafür aus, die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zum zentralen Mobilitätsdienstleister von Dresden auszubauen und mit entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten. Laut Ulrike Caspary fehlen den DVB bereits im Doppelhaushalt 2023/2024 rund 20 Millionen Euro und die beiden Folgejahre rund 30 Millionen Euro. Damit der städtische Etat nicht zu sehr belastet werde, müssten neue Angebote wie ein Gästeticket für Touristen geschaffen werden, die über eine erhöhte Beherbergungssteuer finanziert werden.

CDU und FDP warnen

Christoph Blödner (FDP) und Veit Böhm (CDU) warnten davor, den ÖPNV einseitig zu Lasten des Autoverkehrs zu bevorzugen oder zu finanzieren. „Wenn man eine Verkehrsart fördern will, indem man die andere ausbremst, wird das böse enden“, sagte Blödner. Böhm forderte eine Prüfung der Auswirkungen von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen für alle Verkehrsteilnehmer und kündigte an: „Vertretbare Beschleunigungsmaßnahmen werden wir zustimmen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig