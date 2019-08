Dresden

Es war nur eine Frage der Zeit: Mit einer Petition an Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) fordert ein Dresdner, in Dresden wegen der stetig steigenden Erderwärmung den Klimanotstand auszurufen. Im Einzelnen heißt das, dass die Stadt bei jeglicher Entscheidung die Auswirkungen auf das Klima sowie die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Dresden soll sich bei künftigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels an den Berichten des Weltklimarats orientieren und bei der Bundesregierung die Einführung eines Klimaschutzgesetzes fordern. Es sei dringend erforderlich, jetzt auf allen Ebenen von Gesellschaft und Politik zu effizienten und konsequenten Maßnahmen zu greifen, um die Katastrophe noch aufzuhalten, erklärt der Einreicher der Petition.

Der Begriff „ Klimanotstand“ sei symbolisch zu verstehen und solle keine juristische Grundlage für die Ableitung von Notstandsmaßnahmen sein, heißt es in der Petition. „In vielen deutschen Städten wurde bereits der Klimanotstand ausgerufen. Da ich mir das auch für meinen Lebens- und Wohnort Dresden wünsche, möchte ich eine Anregung nach § 12 Sächsische Gemeindeordnung einreichen“, steht in der per E-Mail eingereichten Petition. Diese steht nicht im Online-System der Landeshauptstadt. Deshalb ist es für Gleichgesinnte auch nicht möglich, die Petition zu unterstützen.

Der Petitionsausschuss des Stadtrats wird sich auf zwei Sitzungen mit der Petition befassen und dann eine Empfehlung aussprechen. Wann das der Fall sein wird, steht gegenwärtig noch nicht fest, da die Fraktionen noch über die personelle Stärke der Ausschüsse diskutieren.

Die Kampagne zur Ausrufung des Klimanotstandes auf nationaler Ebene ist im März in Nordrhein-Westfalen gestartet. Konstanz hat am 2. Mai als erste deutsche Kommune den Klimanotstand erklärt. In Chemnitz hat die Initiative „ Klimanotstand ausrufen“ per Onlinepetition 3803 Unterstützer gefunden, davon 1936 aus Chemnitz.

Von Thomas Baumann-Hartwig