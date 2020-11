Dresden

Das Bündnis „ Gemeinschaftsschule in Sachsen“ hatte lange gekämpft, jetzt soll das Engagement in Dresden Früchte tragen. Eine Initiative von Stadträten aus CDU, SPD, Grünen und Linken im Stadtrat spricht sich für die Gründung einer städtischen Gemeinschaftsschule aus und beruft sich dabei auf einen weit verbreiteten Wunsch in der Elternschaft. Vorzugsweise wird die Ansiedlung im Dresdner Norden angestrebt.

Im Sommer hatte der sächsische Landtag den Weg für die Gemeinschaftsschulen in Sachsen freigemacht. Zuvor hatte das Bündnis mit einem Volksantrag „Für längeres gemeinsames Lernen“ mehr als 50 000 Unterschriften gesammelt und im Sommer 2019 dem Landtag übergeben.

Anzeige

Wenig Zuspruch seitens der CDU

In der CDU stößt das Projekt traditionell auf wenig Zuspruch. Auch Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hatte sich wiederholt kritisch dazu geäußert. Doch im Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und SPD war das Modell Ende 2019 verankert worden.

Nicht zuletzt im Dresdner Norden fand das wohl großen Anklang. „In vielen Veranstaltungen wurde wiederholt der Wunsch und die Forderung von Eltern vorgebracht, ihr Kind an einer Gemeinschaftsschule anzumelden“, konstatiert Anja Apel, Bildungspolitikerin der Linken im Stadtrat.

Gemeinsam mit Dana Frohwieser ( SPD), Silvana Wendt ( CDU) und Ulrike Caspary (Grüne) hat sie am Freitag einen Antrag eingebracht, mit dem der Oberbürgermeister aufgefordert wird, zu prüfen, ob im Dresdner Norden eine Gemeinschaftsschule neu eingerichtet oder gebaut werden kann. Falls dies nicht möglich ist, soll geprüft werden, ob alternativ eine Gemeinschaftsschule gut erreichbar in Dresden neu oder durch Schulartänderung eingerichtet werden kann. „Wir dürfen die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in Dresden nicht auf die lange Bank schieben“, erklärte Apel. Sollte im Dresdner Norden kein Standort möglich sein, hält sie den geplanten Schulstandort an der Freiberger Straße für möglich.

Lebensweichen werden zu früh gestellt

SPD-Bildungspolitikerin Dana Frohwieser sieht in den Unterschriften für den Volksantrag ein klares Signal: „Viele Menschen halten es für falsch, Kinder in der Schule schon mit zehn Jahren zu trennen und Lebensweichen so früh zu stellen.“ Die Wünsche der Eltern sollten der Politik Verpflichtung sein, ein solches Modell jetzt in Dresden voranzutreiben.

CDU-Stadträtin Silvana Wendt verweist auf den anhaltenden Mangel an Schulplätzen für Oberschule und Gymnasium im Dresdner Norden. „Das Gebiet könnte perspektivisch mindestens eine halbe Oberschule und ein halbes Gymnasium brauchen.“ Zahlreiche Eltern würden ihr Kind gern auf eine Gemeinschaftsschule schicken, auch im Umland des Dresdner Nordens gebe es Interesse. Sie bezweifelt jedoch, dass der Antrag in ihrer Fraktion eine Mehrheit finden wird. „Da fehlt der Wille, dies fachlich zu bewerten.“

Für Ulrike Caspary (Grüne) wäre die Gemeinschaftsschule „eine Bereicherung der Schullandschaft“. Eltern und Kinder müssten sich nicht nach der 3. Klasse für eine weiterführende Schule entscheiden. Das reduziere Druck und vermeide das Gefühl aussortiert zu werden.

Modell von 5. bis 12. Klasse

Maja Schefczyk aus der Arbeitsgemeinschaft Bildung eines Netzwerks im Dresdner Norden bestätigt das. „Es gibt viele Eltern, die sich eine Chance wünschen, noch nicht nach der 4. Klasse eine Entscheidung für ihre Kinder treffen zu müssen.“ Die Gemeinschaftsschule könnte so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, erklärte Schefczyk mit Blick auf den fehlenden Kapazitätsmangel an Schulplätzen im Norden.

Laut Apel würde es für den Bereich Klotzsche und Umgebung um eine Schule von Klasse fünf bis 12 gehen. Für ein weiteres Grundschulangebot fehle im Norden der Bedarf. Sollte die Schule an anderer Stelle in Dresden eingerichtet werden, käme auch ein Modell von der 1. bis zur 12. Klasse denkbar.

Über die konkrete Ausgestaltung der Schule wird bei einer Neugründung letztlich vom Schulträger entschieden, bei der Umwandlung von bestehenden Schulen in Zusammenarbeit mit der Schulkonferenz, in der auch Eltern, Lehrer und Schüler mitreden. Zunächst muss jedoch der Freistaat erst die notwendige Schulordnung auf den Tisch legen. Daran wird derzeit im Kultusministerium gearbeitet. Bis zum Start ins Schuljahr 2021/22 soll sie vorliegen.

Von Ingolf Pleil