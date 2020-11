Dresden soll Corona-Tests in Kitas anbieten

Dresden

Die Mitarbeiter in Schulen und Kitas stehen vor einer besonderen Herausforderung: Sie werden einem Infektionsrisiko ausgesetzt, um das gesellschaftliche Leben in Sachsen aufrechtzuerhalten und Kindern den Bildungserfolg zu ermöglichen. Für diesen Dienst an der Allgemeinheit bekommen aber lediglich Lehrer die Möglichkeit, sich einmal wöchentlich auf Wunsch auf das Coronavirus testen zu lassen. Das soll sich in Dresden jetzt ändern.

Antrag soll in nächster Stadtratssitzung behandelt werden

Die CDU-Fraktion im Stadtrat will erreichen, dass sich auch Erzieher in Kitas und städtische Mitarbeiter in Schulen kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen können. „Die Ungleichbehandlung ist schwer kommunizierbar“, erklärte Bildungspolitiker Matthias Dietze gegenüber DNN. Im Finanzausschuss sei der Antrag bereits positiv bewertet und in ein Gesamtkonzept zu Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Coronapandemie aufgenommen worden. Dafür sei noch die Bestätigung durch den Stadtrat notwendig. Sollte sich diese verzögern, will die Fraktion den Antrag zu den Tests in Kitas und Schulsekretariaten als Eilantrag in den Stadtrat einbringen. „Damit wollen wir sichern, dass der Antrag auf jeden Fall in der nächsten Stadtratssitzung behandelt wird“, erklärte Dietze.

Betrieb von Schulen und Kitas aufrecht erhalten

Bislang ließen sich die Kosten für die Testungen kaum abschätzen. Es sei schwer kalkulierbar, wie viele der etwa 4000 Kitamitarbeiter in der Stadt und der Schulmitarbeiter das Angebot in Anspruch nehmen werden und wie oft. Die Fraktion sei sich auch der knappen Testkapazitäten bewusst. Das Gesundheitsamt dürfe zudem nicht überfordert werden. Bei der Umsetzung müsse mit Augenmaß vorgegangen werden. Die oberste Priorität habe aber „ganz klar die Aufrechterhaltung des Betriebs von Kitas und Schulen“, sagte Dietze.

Die unterschiedliche Vorgehensweise in Schulen und Kitas sorgt seit einiger Zeit für Unruhe unter den Beschäftigten. Offenbar ist das Thema auch zwischen sächsischem Gesundheitsministerium und Kultusministerium nicht konfliktfrei.

Ungezielte Testung verbraucht unnötig Ressourcen

„Lehrer öffentlicher Schulen sind Angestellte des Freistaates Sachsens, konkret des Kultusministeriums“, hieß es kürzlich auf DNN-Anfrage aus dem Haus von Sozialministerin Petra Köpping ( SPD). Die Erzieher seien allerdings nicht Angestellte des Freistaats, da stünden die freien Träger und Kommunen in der Pflicht. Das Ministerium wies jedoch ausdrücklich darauf hin: „Eine ungezielte Testung ist nicht zielführend, entspricht nicht der nationalen Teststrategie und verbraucht unnötig Ressourcen.“

